Con le ondate di caldo sempre più intense, questa semplice regola da seguire durante la giornata promette di aiutarvi a stare meglio. Eccola

Tra bollettini con livello rosso e notti tropicali, le ondate di caldo stanno diventando routine in molte città italiane. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le giornate roventi aumentano i malori legati a disidratazione e colpi di calore, soprattutto tra anziani e persone fragili.

Se vi sembra di sciogliervi già alle nove del mattino, non è solo una questione di “non sopportare il caldo”. Spesso il problema è che bevete poco e male. Un chirurgo ortopedico britannico, il professor Paul Lee, specialista in preservazione articolare, ha proposto una regola semplicissima per le giornate afose: la “regola del 6”. Funziona come promemoria per restare idratati, soffrire meno il caldo e dare una mano alle articolazioni.

Perché con il caldo soffrite così tanto: questione di acqua

Il corpo usa l’acqua come sistema di climatizzazione interna. Quando fa caldo sudate, il sudore evapora e vi raffredda. Ma se i liquidi che perdete non vengono reintegrati, la temperatura corporea sale e iniziano stanchezza, mal di testa, pressione bassa, irritabilità.

Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e di molti esperti parlano di circa 1,5-2 litri di acqua al giorno per un adulto, da aumentare se sudate molto, fate sport o lavorate all’aperto. Una parte arriva anche da frutta e verdura, ma la base resta l’acqua nel bicchiere. Il punto chiave è che la sete è già un campanello d’allarme: se aspettate di averla, siete già in leggera disidratazione, soprattutto se siete avanti con l’età.

Cartilagine e caldo: il rischio che non considerate

Qui entra in scena qualcosa che di solito associate poco all’estate: le articolazioni. Il professor Paul Lee ricorda che «la cartilagine è composta per il 70-80% da acqua». Non ha vasi sanguigni propri: si nutre grazie al movimento del liquido all’interno dell’articolazione, come una spugna che si impregna e si strizza mentre vi muovete.

Se vi disidratate, l’ambiente in cui vive quella cartilagine diventa meno favorevole. Meno liquido, meno nutrienti che arrivano. Risultato possibile: ginocchia più rigide, caviglie che “scricchiolano”, dolori che si fanno sentire di più, soprattutto se avete già artrite o artrosi. Idratarvi bene con il caldo non serve solo a non svenire in metro: è uno dei gesti base per proteggere anche le articolazioni.

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La regola del 6: i sei gesti da seguire quando fa caldo

La regola del 6 è una sorta di check-list minima per le ore diurne. Non sostituisce i famosi litri al giorno, ma vi aiuta a distribuirli e a capire se siete davvero idratati. I sei punti sono:

1. Non passare più di 6 ore di giorno senza bere acqua

Anche se non avete sete, almeno un paio di bicchieri in ogni blocco di 6 ore.

2. Non passare più di 6 ore, da svegli, senza fare pipì

Se sono passate più di 6 ore e la vescica tace, probabilmente state bevendo troppo poco.

3. Controllare il colore dell’urina

Il riferimento è un giallo paglierino chiaro. Se diventa scura o ambrata, aumentate l’acqua.

4. Bere di più se sudate molto

Allenamento, spiaggia, lavoro all’aperto, mezzi affollati: in questi casi la regola del 6 è il minimo, non il massimo.

5. Limitare l’alcol, soprattutto nelle ore calde

Vino, birra e cocktail favoriscono la perdita di liquidi e sali. L’aperitivo va bene, ma alternate sempre con acqua.

6. Chiedere aiuto se compaiono segnali seri

Capogiri importanti, confusione, nausea, mancata minzione per molte ore sono motivo per sentire subito il medico o il 118.

Come aggiungere la regola del 6 nella vostra giornata

Per applicarla non serve il cronometro, basta un po’ di organizzazione. Immaginate la giornata in blocchi di circa 3-4 ore e incastrate acqua e “controlli” senza fissazioni. Per esempio:

- Appena svegli: un bicchiere d’acqua prima del caffè.

- Metà mattina: un altro bicchiere, soprattutto se siete già al computer da ore.

- Pranzo: uno-due bicchieri durante il pasto.

- Pomeriggio caldo: tenete una bottiglia a portata di mano in ufficio o in borsa.

- Cena e serata: uno-due bicchieri, senza esagerare se vi dà fastidio al sonno.

Durante la giornata chiedetevi: ho bevuto nelle ultime ore? Ho fatto pipì? Che colore aveva? Bastano pochi secondi per fare il “tagliando idrico”.