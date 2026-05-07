Se la vostra lavatrice puzza, probabilmente non è rotta: è solo sporca. Con un metodo ecologico, veloce e alla portata di tutti, potete igienizzarla in 30 minuti e dire addio ai cattivi odori senza spendere soldi inutili.

Aprire l’oblò per fare un bucato e ricevere in faccia una zaffata di umido è un’esperienza molto più comune di quanto si ammetta al bar. I tecnici dei centri assistenza lo ripetono da anni: la maggior parte delle lavatrici “che puzzano” non è rotta, è semplicemente sporca dentro.

La buona notizia è che non serve un intero sabato di primavera per rimediare. Con una routine organizzata avete bisogno di circa 30 minuti di lavoro attivo (il resto lo fa la macchina) e di pochi ingredienti basici che probabilmente avete già in casa.

Perché la lavatrice inizia a puzzare

Dentro il cestello si accumulano residui di detersivo e ammorbidente, fibre dei tessuti, capelli, sabbia delle scarpe da ginnastica. Tutto questo finisce in piccole sacche d’acqua stagnante dove muffe e batteri sono felicissimi di moltiplicarsi.

Le zone critiche sono sempre le stesse:

- la guarnizione in gomma dell’oblò

- il cassetto del detersivo

- il filtro

- il tubo di scarico

Se poi usate troppo detersivo, la situazione peggiora: una parte non si scioglie, resta sulle pareti interne e forma quella patina viscida che regala al bucato il famoso “profumo di cantina”. Per evitare che il problema torni, una pulizia veloce mensile e una più profonda ogni 3-4 mesi sono il ritmo ideale.

Cosa vi serve per la pulizia veloce (versione eco)

Niente prodotti strani, solo:

- aceto bianco (meglio distillato)

- bicarbonato di sodio

- uno spruzzino

- un paio di panni in microfibra

- un vecchio spazzolino da denti

- guanti in gomma, se avete la pelle sensibile

L’aceto è acido: scioglie calcare leggero, residui di sapone e soprattutto neutralizza i cattivi odori. Il bicarbonato aiuta a sgrassare e fa da leggero abrasivo nelle zone più incrostate.

La candeggina resta un’opzione “forte” solo se ci sono macchie evidenti di muffa e solo se il manuale della lavatrice ne autorizza l’uso. Non mescolatela mai con l’aceto: gli esperti di sicurezza domestica ricordano che la combinazione può sprigionare gas irritanti.

Routine da 30 minuti per la lavatrice a carica frontale

Minuto 0–5: preparazione rapida

Svuotate completamente la lavatrice e controllate che nella guarnizione non siano rimasti piccoli oggetti. Riempite lo spruzzino con metà acqua calda e metà aceto. Tenete a portata di mano panni e spazzolino.

Minuto 5–10: cestello e oblò

Spruzzate generosamente la soluzione di aceto su tutto l’interno del cestello e sulla parte interna dell’oblò. Passate il panno in microfibra seguendo il movimento circolare del cestello, insistendo sulle linee di giunzione. Dove vedete aloni scuri, applicate una pasta densa di bicarbonato e poche gocce d’acqua, lasciandola lì fino allo step successivo.

Minuto 10–15: la famigerata guarnizione in gomma

Tirate delicatamente la guarnizione verso di voi: dentro trovate spesso pelucchi, carta di fazzoletti, residui di detersivo. Rimuoveteli con un pezzo di carta, poi spruzzate aceto e strofinate con il panno. Sulle macchie nere più ostinate usate lo spazzolino con un po’ di bicarbonato. Asciugate bene: l’umidità lì dentro è il primo motivo dei cattivi odori.

Minuto 15–20: cassetto del detersivo e frontale

Estraete il cassetto (quasi sempre basta una leggera pressione su una linguetta interna) e lasciatelo a mollo in acqua calda e aceto per qualche minuto. Nel frattempo, con panno e spruzzino pulite il vano dove alloggia il cassetto, le manopole e il pannello di controllo, dove l’acqua dura può lasciare aloni biancastri. Riprendete il cassetto, spazzolate gli angoli, risciacquate e rimontate.

Minuto 20–30: il ciclo a vuoto che fa il resto

Versate una o due tazze di aceto nel vano del detersivo e mezzo bicchiere di bicarbonato direttamente nel cestello. Impostate un lavaggio lungo ad almeno 60 °C senza bucato. Il vostro lavoro manuale finisce qui; mentre la lavatrice gira potete dedicarvi ad altro. Al termine lasciate l’oblò socchiuso per favorire l’asciugatura interna.

Variante per carica dall’alto e manutenzione extra

Se avete una lavatrice a carica dall’alto, la logica è la stessa. Spruzzate aceto su cestello e coperchio, pulite bene bordo e guarnizioni (se presenti), smontate e lavate il cassetto del detersivo, poi avviate un ciclo a caldo a vuoto con 3-4 tazze di aceto. Al termine lasciate il coperchio aperto finché l’interno non è asciutto.

Ogni 3-4 mesi aggiungete qualche passaggio “pro”: pulite il filtro seguendo il manuale e mettete una bacinella sotto allo sportellino per raccogliere l’acqua residua, controllate il tubo di scarico e, se l’odore è ancora forte, fate un lavaggio a vuoto con un prodotto specifico “cura lavatrice”.

Infine, dopo ogni bucato, tre gesti vi salvano dalla puzza: togliere subito i panni lavati, asciugare velocemente la guarnizione con un panno e lasciare oblò e cassetto del detersivo leggermente aperti. Bastano cinque minuti, ma fanno davvero la differenza.