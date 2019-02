Un secondo piatto ricco, con uova pesce e verdura, molto saporito ma comunque leggero, perfetto da portare in tavola per uan cena in famiglia. Le uova sode con tonno e piselli, sono semplici da preparare e leggere, volendo potete aggiungere al piatto dei crostini di pane o delle fette di polenta grigliate.

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 cipollotto

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

1200 gr piselli

qb sale

4 uova

2 dl pomodoro passata

qb prezzemolo

qb menta

200 gr tonno sott'olio in scatola





Come preparare le uova sode con tonno e piselli





1) Fate bollire in un pentolino colmo d'acqua 4 uova, da quando prende il bollore lasciatele cuocere per 10 minuti per farle rasssodare.

2) Sgranate 1,2 kg di piselli e metteteli a bagno in una bacinella d'acqua fredda. Pulite i cipollotti e affettateli finemente.

3) fate scaldare 3 cucchiai di olio in una padella, poi mettete i cipollotti, fateli imbiondire e aggiungete i piselli e 2 dl di passata di pomodoro, insaporite con sale e pepe e lasciate cuocere a fiamma bassa per 15 minuti.

4) Raffreddate le uova sode sotto l'acqua fredda, sgusciatele e tagliatele a spicchi. Lavate un mazzetto di prezzemolo e 1 di menta e tritateli.

5) Aggiungete nella padella 200 gr di tonno sgocciolato e sminuzzato, mescolate e impiattate, guarnite con le uova e insaporite con le erbe aromatiche e servite.