Un modo davvero originale per gustare la zucca, ingrediente di stagione e cibo salutare. Gli sformati di zucca gialla al forno sono insaporiti da ingredienti gustosi e sono il secondo piatto ideale per stupire gli amici senza trascorrere ore ai fornelli. E, perché no, per far gradire la zucca anche ai più scettici

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

250 gr polpa di zucca cotta

2 scalogni

70 gr amido di mais

3,5 dl latte

80 gr grana grattugiato

6 fettine pancetta

80 gr burro

2 rametti salvia

1 uovo

qb sale

qb pepe

Come preparare gli sformati di zucca gialla al forno





1) Cuocete 250 gr di polpa di zucca in forno per 15 minuti e poi passatele al passaverdura. Quindi, tritate 2 scalogni senza buccia e lasciateli appassire in un tegame con 1 cucchiaio di burro e 3 foglie di salvia.

2) Ora aggiungete al trito anche la zucca, 2 fettine di pancetta sminuzzate e fate cuocere a fuoco medio-alto, lasciando asciugare il tutto.

3) Togliete la salvia, aggiustate di sale e pepe. Versate 70 gr di amido di mais in una casseruola, mettetela sul fuoco e aggiungete a poco a poco 3,5 dl di latte mescolando bene fino a ottenere una salsa densa.

4) Unite la salsa alla zucca, aggiungete quindi anche 1 uovo, 80 gr di grana grattugiato e un po' di sale. Imburrate 4 stampini antiaderenti, versatevi il composto e fate cuocere in forno a 200° C per 20 minuti.

5) Sfornate e lasciate riposare 5 minuti. Fate rosolare la pancetta avanzata con il burro restante e alcune foglie di salvia. Sformate sui piatti e guarnite con pancetta e salvia a piacere. Se gradito, aggiungete qualche fettina di zucca fritta nel burro per decorare.