Un secondo piatto tipico orientale, verdure e bocconcini di pesce, avvolte da una croccante impanatura, insaporiti dalla salsa di soia, perfetto da portare in tavola per una cena tra amici. La ricetta della tempura giapponese è facile da preparare, dal sapore unico della frittura e sfiziosamente buono.

Ingredienti per 4 persone

1 l olio di arachidi

1 patata

2 tuorlo

100 gr fagiolini

125 gr farina

4 funghi champignon

4 gamberone

1 melanzana

2 cipolla

qb salsa di soia

4 trota filetti





Come preparare la ricetta tempura giapponese





1) In una grossa ciotola mettete 2 tuorli e 5 dl di acqua ghiacciata, mescolate con le bacchette giapponesi e aggiungete 125 gr di farina, continuate a mescolare lasciando dei grumi.

2) Lavate 4 funghi champignon e tagliateli a spicchi, sbucciate 2 cipolle e 1 patata e affettatele, affettate una menzana in senso obliquo, spuntate 100 gr di fagiolini e lavateli.

3) Prendete 4 filetti di trota, togliete la pelle e tagliateli a listarelle. Sgusciate 4 gamberoni, togliete le teste e incidete le code nella parte inferiore per eliminare il filetto nero, create degli spiedini infilzandole negli stecchini.

4) Scaldate una padella o una wok colma d'olio di arachidi, passate tutti gli ingredienti prima nella farina e poi nella pastella e friggeteli pochi per volta per 3 minuti, scolateli con un mestolo forato e metteli su carta assorbente da cucina a sgocciolare. Servite subito con a parte la salsa di soia in ciotolina.