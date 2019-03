Un secondo piatto nutriente e gustoso, dalla morbidezza unica, che racchiude un semplice ma buonissimo ripieno, perfetto da portare in tavola per il pranzo della domenica. Il polpettone di pollo con uovo sodo, è facile da preparare e la cottura al forno consente l'unione dei sapori.

130 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

700 gr carne mista macinata

1 spicchio/i aglio

qb brodo vegetale

20 gr burro

30 gr grana padano fresco

qb olio extravergine d'oliva

1 fetta/e pancarrè

qb pepe

1 rametto/i rosmarino

qb sale

5 uova

qb prezzemolo

qb latte intero

1 limone

qb farina

qb pane grattugiato

0,5 dl marsala

100 gr mortadella di suino





Come preparare il polpetttone di pollo con uovo sodo





1) Mettete 1 fetta di pancarrè a mollo in una ciotola coperto con il latte intero. Intanto in una terrina capiente mischiate la carne mista ( vitello, maiale etacchino) macinata, con 100 gr di mortadella di suino tritata, 2 uova sbattue, un ciuffetto di prezzemolo tritato, la scorza grattugiata di 1 limone, 30 gr di grana padano fresco grattugiato e il pancarrè sbriciolato e strizzato. Mescolate prima con una forchetta, insaporite con sale e pepe e continuate con le mani, se l'impasto è troppo morbido, aggiungete un pò di pangrattato.

2) Mettete a cuocere 3 uova in un pentlino d'acqua, contando 8 minuti dal bollore. Sopra un foglio di carta da forno mettete il composto di carne e appiattitelo con le mani, ricopritelo con altra carta da forno e stendetelo con il mattarello, fino ad ottenere un rettangolo spesso 2-3 cm.

3) Scolate le uova, raffreddatele sotto l'acqua fredda e sgusciatele, riponetele al centro del rettangolo a cui avrete tolto la carta da forno sovrastante e aiutandoti con la carta su cui poggia il composto chiudilo a forma di rotolo. Infarinatelo, facendolo rotolare su un foglio di carta da forno cosparsa di farina.

4) Mettete sul fuoco un tegame con una noce di burro, 2 cucchiai di olio e un rametto di rosmarino, quando inizia a sfrigolare mettete il polpettone a rosolare su tutte le parti. Sfumatelo con 0,5 dl di Marsala e qualche mestolo di brodo vegetale.

5) Scaldate il forno a 180°C, coprite il tegame con carta d'alluminio e cuocete in forno per 1 ora, poi togliete l'alluminio, bagnate il polpettone con il fondo di cottura e cuocete ancora per 30 minuti.

6) Adagiate il polpettone su un piatto da portata, tagliatelo a fette e servitelo con insalatina novella.