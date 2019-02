Per festeggiare il Martedì grasso e i giorni carnevaleschi con una pietanza sfiziosa e allegra, ecco delle polpettine di origine campana, da servire volendo anche come finger food. Nella tradizione si utilizzavano come condimento delle lasagne. Mangiate come piatto a sé stante, le polpettine al sugo di Carnevale sono un secondo appetitoso e saporito, che piacerà anche ai più piccoli

75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

350 gr polpa di manzo tritata

120 gr pane raffermo

1 uovo

30 gr pecorino

2 spicchi aglio

1 ciuffo prezzemolo

20 gr uva passa

20 gr pinoli

1 cipolla

2 dl latte

2 rametti basilico

500 gr polpa di pomodoro

50 gr concentrato di pomodoro

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

qb farina

Come preparare le polpettine al sugo di Carnevale





1) Prendete 120 gr di pane raffermo, toglietegli la crosta, quindi mettetelo ad ammorbidire in 2 dl di latte per mezz'ora. Trascorso questo tempo, unite al composto di latte e pane i seguenti ingredienti: 1 uovo, 30 gr di pecorino, 1 spicchio d'aglio tritato insieme a 1 ciuffo di prezzemolo, quindi un pizzico di sale, uno di pepe, 20 gr di pinoli e 20 gr di uvetta. Amalgamate bene il tutto e, quando è bello omogeneo, ricavatene tante polpettine tonde, della grandezza di una noce.

2) Per la preparazione del sugo, dopo aver sbucciato 1 cipolla, tritatela e mettetela in un tegame con 4 cucchiai di olio d'oliva e 1 spicchio d'aglio intero, facendola rosolare. Aggiungete 500 gr di polpa di pomodoro e 50 gr di pomodoro concentrato diluito in 1 dl di acqua calda. Mettete sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco moderato per mezz'ora. Durante la cottura, togliete l'aglio e unite 2 rametti di basilico spezzettato.

3) È il momento di friggere le polpettine. Passatele prima nella farina, quindi in una padella con olio abbondante. Quando sono cotte, scolatele e adagiatele su carta assorbente così che perdano un po' dell'olio di cottura. Prendete degli stecchini e infilzatene due polpette per ogni stecco.

4) Unite le polpettine al sugo e continuate a cuocere per 10-15 minuti a fiamma bassa. Quando la salsa sarà densa, spegnete e servite.