Un piatto che sprigiona tutto il profumo del mare, leggero e saporito tipico della cucina mediterranea, ideale da portare in tavola nei giorni di festa. L'orata al forno al cartoccio è facile da preparare e pronta in poco più di mezz'ora, gli ingredienti semplici sono l'essenziale per questo piatto di pesce dalla carne tenera e gustosa.