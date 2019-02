Le omelette di uova e salsiccia sono un bocconcino dal cuore morbido per un secondo saporito. Al gusto deciso della frittata alla salsiccia si contrappone una farcitura più delicata di spinacini e parmigiano.

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

6 uova

150 gr salsiccia di maiale

300 gr spinacini novelli

1/2 bicchiere vino bianco

40 gr parmigiano reggiano

1 limone non trattato

1 spicchio aglio

1/2 cucchiaino semi di finocchio

qb olio extravergine di oliva

qb sale

Come preparare le omelette di uova e salsiccia





1) Dopo averla spellata, sbriciolate con una forchetta 150 gr di salsiccia fresca: rosolatela in una padella antiaderente per 5 minuti insieme a 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e 1/2 cucchiaino di semi di finocchio pestati in un mortaio. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco e lasciatelo evaporare, mescolando con un cucchiaio di legno.

2) Lavate 300 gr di spinacini novelli da insalata, asciugateli e saltateli in padella con 1 spicchio di aglio schiacciato e spellato, un pizzico di sale e 2 cucchiai di olio, finché saranno appassiti.

3) In una terrina sgusciate 6 uova e sbattetele con un po' di sale, leggermente, con una forchetta. Versate le uova nella padella con la salsiccia e cuocete la frittata coperta per 5-6 minuti a fuoco basso.

3) Scoperchiate, al centro della frittata mettete gli spinacini privati dell'aglio, 40 gr di parmigiano reggiano a lamelle e un po' di scorza di limone grattugiata. Piegate i 2 lati opposti verso il centro in modo da ottenere un rotolo.

4) Coprite di nuovo con il coperchio e lasciate sul fuoco per 1 minuto. Spegnete, fate scivolare l'omelette in un piatto e tagliatela in 4 tronchetti. Serivite le omelette di uova e salsiccia.