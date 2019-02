La ricetta delle melanzane in tegame alle spezie di Grazia è una variante appetitosa della famosa salad zalouk: l’insalata di melanzane tipica della cucina marocchina. Solitamente quest' ultima è servita con fette di limone e tipiche olive nere sotto sale, accompagnate dal pane senza lievito, il khubz, simile alla pita; come antipasto oppure contorno a piatti di carne o di pesce. Le melanzane in tegame alle spezie sono perfette anche come secondo piatto vegetariano, colorato e leggermente piccante, ricco di sapore. Non esitate, scoprite subito con Grazia come preparare questa gustosa ricetta della cucina nordafricana, conquisterà voi e i vostri ospiti!

20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 kg melanzane

1 kg pomodori

5 spicchi aglio

2 cucchiai succo di limone

2 cucchiai prezzemolo fresco, tritato

1 cucchiaino cumino in polvere

1/2 cucchiaino harissa

4 cucchiai olio extravergine di oliva

q.b. sale

Come preparare le melanzane in tegame alle spezie

1) Preparate gli ingredienti. Mettete sul fuoco una pentola contenente dell'acqua che porterete a ebollizione. Appena l'acqua bollirà abbassate il fuoco e immergetevi 1kg di pomodori. Fate scottare i pomodori per 1 minuto poi scolateli, spellateli e riducete la polpa a cubetti. Lavate 1 kg di melanzane, eliminate l’estremità e la buccia poi riducete la polpa a dadini non tanto piccoli. Portate a bollore abbondante acqua salata e aromatizzata con 5 spicchi di aglio spellati; tuffate i dadini di melanzana e lessateli fino a renderli morbidi ma non disfatti. Scolate le melanzane con un mestolo forato e disponetele su carta assorbente; tamponatele, se necessario, per eliminare l’acqua di cottura.

2) Cuocete gli ortaggi in tegame. Mettete le melanzane lessate in un’ampia padella antiaderente insieme alla polpa di pomodoro e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mescolate e cuocete per 15 minuti su fiamma bassa schiacciando di tanto in tanto gli ortaggi con la forchetta per estrarre e far evaporare il liquido prodotto dalle verudure in cottura. Mescolate bene con un cucchiaio di legno e profumate con 1 cucchiaino di cumino in polvere, 1/2 cucchiaino di harissa, 2 cucchiai di prezzemolo fresco, tritato, 2 cucchiai di succo di limone filtrato e l'olio rimasto. Lasciate cuocere per 5 minuti, togliete dal fuoco e servite le melanzane in tegame alle spezie tiepide o fredde.