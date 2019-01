Le melanzane al forno con sugo al pomodoro di Grazia sono una variante delle più famose melanzane spaccate, tradizionali del Sud Italia: un secondo vegetariano, leggero dai sapori e dai colori mediterranei. Le melanzane al forno con sugo al pomodoro sono un’alternativa ai soliti piatti di carne o di pesce, una ricetta facile e veloce da preparare, e, se vi piace, potete arricchirle con una spolverata di mollica di pane casereccio in superficie che, cotto in forno, dona un tocco croccante alla pietanza rendenda ancora più sfiziosa! Non vi resta che provare subito questa ricetta di Grazia!

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane medie

200 gr polpa di pomodoro

1/2 spicchio aglio

q.b. peperoncino in polvere

q.b. prezzemolo

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

Come preparare le melanzane al forno con sugo al pomodoro

1) Preparate il condimendoto. Tritate con una mezza luna 1/2 spicchio di aglio e le foglie di 3-4 rametti di prezzemolo. Versate 200 gr di polpa di pomodoro fresco in una terrina, aggiungete il trito aromatico, un filo di olio extravergine d'oliva, 1 pizzico di peperoncino e 1 presa di sale. Mescolate e lasciate insaporire il sugo al pomodoro.

2) Condite le melanzane. Lavate e asciugate 2 melanzane medie dimensioni e dividetele a metà, con un taglio orizzontale. Incidete la polpa in profondità senza bucare la buccia effettuando dei tagli paralleli nel verso della lunghezza e altrettanto nel verso della larghezza, il numero dei tagli varia in base a quanto siano grandi le melanzane. Non appena fatti, la polpa di ciascuna melanzana dovrà risultare divisa a cubetti ben saldi alla buccia della melanzana. Riempite ciascuna melanzana con il condimento preparato, facendo in modo che penetri tra i cubetti realizzati nella polpa

3) Completate e servite. Prendete una teglia abbastanza grande da contenere le 4 metà di melanzane e disponetevi la verdura farcita; passate la preparazione in forno già caldo a 180° e cuocete per circa 30 minuti. Servite le melanzane al forno con sugo al pomodoro ben calde.