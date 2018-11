La ricetta di un secondo piatto dal sentore esotico, preparato con ingredienti di mare e sapori autunnali di terra. I gamberi rossi con caponata alla zucca sono ideali anche per chi è a dieta: ricchi di proteine e antiossidanti, sono leggeri e golosi. Da abbinare a crostini di pane al sesamo, a un'insalata di avocado e a un calice di vino bianco

55 MINUTI

Ingredienti

30 code di gamberi rossi

100 gr zucca pulita

100 gr patate

100 gr carote

100 gr sedano

8 pomodori datterini

4 foglie di salvia

1/2 spicchio d'aglio

1 cucchiaio pinoli

1 cucchiaio uvetta

1 cucchiaino semi di sesamo tostati

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come si preparano i gamberi rossi con caponata alla zucca





1) Sgusciate 20 code di gamberi rossi, lasciando le codine, ed eliminando i filetti neri. Tritate 1/2 spicchio d'aglio, togliendo il germoglio, e 4 foglie di salvia.

2) Pulite e riducete a piccoli dadini 100 gr di polpa di zucca, 100 gr di patate, 100 gr di sedano e 100 gr di carote. Quindi, fateli saltare in un tegame con 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Non appena iniziano a dorarsi, bagnate con pochissima acqua, regolate di sale e fate cuocere per 15 minuti.

3) In un altro tegame, fate saltare in un po' di olio, anche 1 cucchiaio di uvetta e 1 cucchiaio di pinoli. Unite 8 pomodori datterini, salate e cuocete per circa 5 minuti. Poi, aggiugete anche le verdurine saltate e mescolate. Aggiustate di sale e pepe.

4) Fate saltare i gamberi in 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva con il trito di salvia e aglio per circa 2 minuti. Quindi, servite i gamberi con la caponata di verdure e cospargete con 1 cucchiaino di semi di sesamo.