Gustosi involtini di carne, serviti con una salsa al formaggio cremosa e saporita, per un secondo piatto irresistibile perfetto per ogni occasione. Il filetto di manzo e prosciutto con philadelphia è facile da preparare, sfizioso nella sua semplicità, tenero e saporito.

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

20 gr burro

0.25 dl cognac

480 gr manzo filetto

qb sale

4 fetta/e prosciutto crudo

1 mazzo/i erba cipollina

120 gr formaggio spalmabile

1 cucchiaio/i senape





Come preparare il filetto di manzo con prosciutto e philadelphia





1) Avvolgete le fettine di filetto di carne con le fette di prosciutto crudo cercando di farne combaciare la grandezza, rilegate gli involtini con un giro di spago e metteteli a rosolare in una padella con 20 gr di burro, rigirandoli in modo da farli dorare da entrambi i lati. Scolateli dal fondo di cottura e teneteli in caldo.

2) Rimettete la padella sul fuoco con 0.25 dl di cognac, fatelo evaporare e formate una salsa, aggiungete 1 cucchiaio di senape e 120 gr di philadelphia e mescolate a fiamma bassa.

3) Togliete lo spago dagli involtini e rimetteteli nella padella insieme alla salsa, per 30 secondi, insaporite con sale e pepe e non girateli. Toglieteli dal fuoco e serviteli subito, cosparsi di erba cipollina.