Un secondo piatto delle feste, molto ricco e gustosissimo. Il cotechino in crosta è anche un modo diverso dal solito per servire questo tipo di carne. L'abbinamento classico con le lenticchie viene sostituito da una presentazione originale e piuttosto raffinata. Semplice da preparare, il cotechino in crosta accontenta tutti i palati e si abbina perfettamente a un'insalata rinfrescante. Da accompagnare con un calice di vino rosso

150 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

1 cotechino fresco

6 foglie verza

4 acciughe sotto sale

300 gr pasta da pane

qb peperoncino

1 spicchio aglio

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare il cotechino in crosta





1) Sciacquate 1 cotechino fresco, quindi punzecchiatelo con l'aiuto di una forchetta. Infine, avvolgetelo in un telo di cotone e legatelo bene. Trasferite il cotechino in una casseruola, copritelo con acqua a temperatura ambiente e lasciate sobbollire per 1 ora e mezza circa. Togliete il telo, dopo averlo fatto intiepidire.



2) Ora sbollentate 6 foglie di verza, togliete la costola e asciugatele. Fate scaldare un po' di olio extravergine d'oliva con 1 spicchio d'aglio, un po' di peperoncino a rondelle e 4 filetti di acciuga. Togliete quindi l'aglio appena inizia a dorare e stemperate le acciughe fino a farle sciogliere.

3) Stendete 300 gr di pasta da pane e formate un rettangolo dello spessore di 3-4 mm, quindi spennellatelo con la pasta di acciughe ottenuta, mantenendo libero il bordo. Coprite con 4 foglie di verza.

4) Togliete lo spago dal cotechino ed eliminate la pelle. Mettete la carne al centro del rettangolo e avvolgetela nella pasta. Quindi, rifilate bene il bordo e utilizzate come decorazione l'avanzo di pasta. Cuocete in forno a 180° C per 24 minuti.