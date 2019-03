La carne di agnello è molto saporita e ottima in tutte le preparazioni, certo è che le costine si prestano particolarmente bene per secondi piatti facili e veloci da servire in tutte le occasioni. Le costine di agnello con fagiolini, sono squisite e leggere, il contorno di verdura completa il piatto e non vengono utilizzati grassi. Ideali anche da servire per il pranzo nel menù di Pasqua.

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

16 agnello costolette

4 cipollotto

qb olio extravergine d'oliva

qb pepe

1 peperone giallo

qb sale

50 gr lardo

200 gr fagiolini

8 foglia/e basilico





Come preparare le costine di agnello con fagiolini





1) Preparate il pesto di lardo. Lavate delicatamente 8 foglie di basilico, asciugatele e tritatele con 50 gr di lardo e insaporite con una bella macinata di pepe.

2) Pulite le verdure. Lavate 1 peperone giallo, togliete il picciolo, eliminate i semi e le nervature, tagliateli a dadini. Lavate il cipollotto, togliete le radichette e le foglie verdi esterne, affettate la parte bianca. Spuntate e lavate 200 gr di fagiolini e tagliateli a tocchetti.

3) Con l'aiuto di una forbice tagliate le 16 costolette in più punti, vicino all'osso, per evitare che si arriccino mentre cuociono e mettetele a rosolare in una padella con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, rigirandole in modo che si dorino su entrambi i lati e insaporite con sale e pepe. Unite le verdure, bagnate con un mestolo di acqua calda e lasciate cuocere a fiamma bassa per 10 minuti con il coperchio.

4) Insaporite con il pesto di lardo, lasciate cuocere ancora per 10 minuti e servite subito.