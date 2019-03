Un originale e sfizioso secondo piatto, involtini di verdura ripiena con fontina e pancetta, perfetti da portare in tavola per una cena tra amici. Le coste ripiene con pancetta e formaggio, sono facili e veloci da preparare, la cottura al forno consente la consistenza perfetta delle coste dal cuore filante, è un piatto delizioso.

Ingredienti

qb burro

1 costa

150 gr fontina

qb pepe

120 gr pancetta

4 cucchiaio/i panna da cucina

3 cucchiaio/i parmigiano





Come preparare le coste ripiene con pancetta e fontina





1) Mettete una pentola d'acqua sul fuoco, lavate bene 1 cespo di coste, separate la parte verde dalla parte bianca e appena l'acqua bolle, mettete le foglie a lessare per 1 minuto, poi scolatela, passatela sotto l'acqua fredda per mantenere il colore brillante e mettetela ad asciugare su di un canovaccio asciutto facendo attenzione a non sovrapporle. Lessate per 5 minuti anche la parte bianca.

2) Preparate gli involtini disponendo su ogni foglia una fettina di pancetta e una di fontina, arrotolate e sistemateli in una teglia imburrata, alternandoli con i gambi di costa, tagliati a striscioline.

3) Riscaldate il forno a 200°C, finite di guarnire con 4 cucchiai di panna da cucina, una macinata di pepe e una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato e infornate per 15 minuti. Servite subito.