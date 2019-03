Un secondo di carne ripiena, tenera e dal sapore deciso, ideale da servire nel menù delle feste di Pasqua. Il cosciotto di capretto al vino rosso è facile da preparare, la cottura al forno garantisce la morbidezza della carne e le erbe provenzali donano il loro aroma unico al piatto.

90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

1 capretto cosciotto

50 gr fico secco

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

70 ml vino rosso

40 gr lardo di colonnata

qb erbe di provenza

80 gr castagna





Come preparare il cosciotto di capretto al vino rosso





1) Mettete a bagno in una bacinellina di acqua tiepida 50 gr di fichi secchi. Prendete un cosciotto di capretto disossato, aprite a tasca la carne e farcitela con un cucchiaio di erbe provenzali, 40 gr di lardo di Colonnata, 1/3 dei fichi rinvenuti, scolati e tagliati a pezzetti, 1/3 di castagne fatte a cubetti, un pò di olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

2) Scaldate il forno a 180°C. Mettete una padella sul fuoco, chiudete con lo spago da cucina il cosciotto, irrorate con l'olio, salate e fatelo rosolare per 6 minuti. Trasferitelo in una teglia e infornate per 40 minuti, bagnando con il vino rosso poco alla volta. Toglietelo poi dal forno e eliminate lo spago.

3) Trasferite il fondo di cottura della teglia in una pentola, aggiungete 2 cucchiai d'olio, 2 cucchiaini di erbe provenzali tritate, i restanti fichi e castagne a pezzetti. Mettete sul fuoco e scaldate il tutto, mescolando fino a ottenere una salsa omogenea e spegnete.

4) Servite il cosciotto tagliato a fette e guarnito con un pò di erbe fresche e di salsa.