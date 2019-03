Un secondo piatto originale e molto saporito, tenere costolette di capretto servite con la frutta secca, ideale da portare in tavola nelle feste del periodo della Pasqua. Il capretto in padella con albicocche è facile da fare e pronto in poco più di un quarto d'ora, il sapore deciso della carne è in perfetta armonia con la frutta.

17 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

12 capretto costolette

100 gr albicocca secca

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

40 gr pinoli

qb sale

1 bicchiere/i vino bianco

1 mazzetto/i menta





Come preparare il capretto in padella con albicocche secche







1) Con un batticarne appiattite 12 costolette di capretto, mettetele a rosolare in una padella unta d'olio e fatele cuocere un minuto per parte a fiamma alta, sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco, lascoiate evaporare e fate cuocere ancora per 3 minuti. Togliete la carne e tenetela in caldo.

2) Mettete in una ciotola 100 gr di albicocche secche tagliate a metà, versateci sopra il vino bianco rimasto, lavate le foglie di 1 mazzetto di menta, asciugatele con un panno e mettetele sulle albicocche e lasciate riposare per 5 minuti.

3) Tostate 40 gr di pinoli in una padellina, poi trasferiteli nella padella delle costolette, aggiungete anche le alboicocche e fate rosolare pèer un paio di minuti, rimettete la carne e fate cuocere a fiamma media per qualche minuto, aggiungendo qualche fogliolina di menta fresca per insaporire, salate e pepate e servite subito.