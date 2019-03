Un secondo piatto delizioso, la carne dal sapore deciso si sposa perfettamente con la verdura, è perfetto da preparare per il menù di Pasqua. Il capretto con i carciofi è facile da preparare e molto gustoso , la cottura in padella fa si che la carne resti tenera e i sapori si legano alla perfezione. Il vino giusto per accompagnare questo piatto è il Cerveteri rosso.