Un secondo piatto di pesce sfizioso, la marinatura rende i molluschi tenerissimi e dal sapore unico, anche se fritti risultano leggeri e appetitosi. I calamari fritti croccanti sono facili e veloci da preparare e perfetti da servire in un menù di pesce, se vi piace accompagnati da patatine fritte o una fresca insalata e un buon bicchiere di vino bianco.

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio/i aglio

1000 gr calamaro

20 gr cappero

qb olio di arachidi

qb sale

2 limone

qb farina





Come preparare i CALAMARI FRITTI CROCCANTI





1) Pulite i calamari. Lavate 1 kg di calamari sotto l'acqua avendo cura di rivoltare le sacche e svuotarle, poi staccate le sacche dai tentacoli e tagliatele ad anelli.

2) Fate marinare gli anelli di calamari per circa 1 ora, mettelndoli in una ciotola con il succo di 2 limoni, 1 spicchio di aglio e 20 gr di capperi ben dissalati.

3) Togliete i calamari dalla marinatura avendo cura di asciugarli bene su carta assorbente, poi procedete con l'infariantura e per eliminare la farina in eccesso passateli al setaccio.

4) Scaldate abbondante olio di arachidi in una padella e cuocete i calamari pochi per volta, scolateli con un mestolo forato e adagiateli su carta da cucina per qualche istante prima di metterli nei piatti, poi salate, pepate e servite.