La ricetta dell'arrosto allo Champagne è perfetta per il menu di San Valentino. Gustosa, tradizionale ma molto raffinata, questa ricetta è ricca di ingredienti genuini e di sentori aromatici. Compreso lo Champagne, tocco romantico ed elegante per eccellenza. Provatelo in abbinamento a un calice di vino rosso oppure, per continuare nel mood della ricetta, con Champagne. Da accompagnare con un contorno di patate novelle, in stile vintage, o con un'insalata di stagione arricchita da arance rosse tagliate al vivo

85 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

800 gr girello di vitello

1 carota

1 costola sedano

1 zucchina

2 scalogno

1 rametto mirto

1 foglia alloro

qb sale

qb pepe

2 bicchieri Champagne

60 gr burro

1 cucchiaino maizena

Come preparare l'arrosto allo Champagne







1) Fate rosolare 800 gr di girello di vitello in una casseruola insieme a 20 gr di burro. Aggiungete 1 carota, 1 costola di sedano e 1 zucchina fatta a dadini. Unite anche 1 rametto di mirto, 1 foglia di alloro, sale, pepe e 1 bicchiere di Champagne.

2) Lasciate evaporare in parte lo Champagne, poi coprite e fate cuocere a fiamma bassa per 45 minuti, girandolo ogni tanto per bagnarlo con il fondo di cottura.

3) Fate sobbollire lo Champagne restante in un pentolino insieme a 2 scalogni tritati fino a farlo ridurre di 3/4. Ora filtratelo, aggiungete 1 cucchiaino di maizena per addensare e il resto del burro.

4) Fate dunque addensare la salsa sbattendola delicatamente con una frusta. Infine, unite il fondo di cottura della carne e versate il tutto sull'arrosto servito a fette.