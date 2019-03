Per il pranzo del giorno di Pasqua non potrà mancare sulla vostra tavola la saporita carne di abbacchio, insaporita dal giusto contorno di verdura; come l'abbacchio con carciofi e fave, dalla preparazione elaborata. La cottura al forno consente la leggerezza della carne senza l'utilizzo di grassi.

Ingredienti

1000 gr agnello carrè

4 cipollotto

qb olio extravergine d'oliva

qb pepe

qb sale

qb vino bianco

12 pomodoro secco

100 gr prosciutto crudo

1 limone

4 carciofo

1 rametto/i timo

200 gr fave





Come preparare l'abbacchio con carciofi e fave





1) Lavate 4 cipollotti, eliminate le radici, staccate le foglie verdi e tagliatele a listarelle nel senso della lunghezza e la parte bianca affettatela sottilmente. Pulite 4 carciofi, tenete i cuori, eliminate il fieno e tagliateli a spicchietti, pelate i gambi con un pelapatate e tagliateli a metà nel senso della lunghezza, man mano mettetelo in una bacinella con acqua e il succo di 1 limone, sgusciate 200 gr di fave fresche.

2) Scaldate una padella con un filo d'olio, fate inbiondire la parte bianca del cipollotto etenete da parte la parte verde, poi unite i carciofi scolati, le fave e lasciate cuocere per 20 minuti a fiamma bassa con il coperchio. se necessario aggiungete un pò di vino o acqua calda.

3) Prendete il carrè di agnello, cercate di staccare la carne attaccata all'osso e con un coltellino affilato create una feritoia profonda tra un osso e l'altro, dove andrete a metterci, 1 fettina di prosciutto crudo e le listarelle della parte verde dei cipollotti.

4) Preriscaldate il forno a 200°C, preparate una teglia ricoperta con carta da forno, bagnata, strizzata e unta d'olio, disponete sopra il carrè di agnello e infornate per 5 minuti. Bagnate con 1/2 bicchiere di vino bianco, abbassate il forno a 180°C e cuocete ancora per 20 minuti. Unite 12 pomodori secchi, i carciofi, insaporite con sale, pepe e foglioline di timo e infornate ancora per 5 minuti.

5) Prelevate la teglia dal forno, adagiate tutto su un piatto da portata, bagnando con il fondo di cottura e servite.