Un solo melone in frigo può risolvere i pasti quando fuori ci sono 35 gradi. 5 ricette fresce, velocissime e senza fornelli per stupire gli ospiti

Un melone in frigo, 35 gradi all'ombra, zero voglia di accendere il gas. La scena è quella classica delle serate d'estate in città o al mare, quando anche l'idea di una padella sembra troppo.

La buona notizia è che il melone si presta a diventare antipasto, piatto unico o dessert senza vedere neppure un fornello. Basta organizzarsi con qualche abbinamento furbo e il frigorifero fa tutto il lavoro al posto vostro.

Melone, l'alleato più fresco (e salutare) delle vostre cene estive

Non è solo una questione di praticità. Secondo le tabelle nutrizionali del CREA, il melone è composto per circa il 90% da acqua, apporta intorno alle 30 chilocalorie per 100 grammi e offre una buona quota di potassio.

Tradotto: idrata, aiuta a reintegrare i sali minerali persi con il sudore e regala dolcezza con un impatto leggero sulla linea. In più è di stagione da fine maggio a settembre, con il picco di profumo e sapore proprio nei mesi più caldi.

**Come scegliere il melone: 3 trucchi (infallibili) per capire se il frutto è maturo**

Zero fornelli: trucchi per sfruttare al massimo il melone

Perché queste ricette estive con il melone senza cottura funzionino, serve un frutto ben maturo. Fidatevi di naso e mani: la buccia deve profumare già da chiusa, il melone risulta pesante rispetto alla sua dimensione e il picciolo cede leggermente alla pressione.

Una volta aperto, togliete semi e filamenti e ricavate spicchi, cubetti o piccole sfere con lo scavino, secondo la ricetta. Conservate il melone tagliato in un contenitore ben chiuso, in frigorifero, e consumatelo entro due giorni, usando gli avanzi per frullati o dessert al cucchiaio dell'ultimo minuto.

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5 ricette estive con il melone senza cottura

Ecco cinque idee super fresche, tutte senza cottura, da giocarsi quando il caldo spegne ogni voglia di cucinare ma avete comunque bisogno di qualcosa di buono, leggero e un minimo scenografico.

1. Insalata croccante con melone, lattuga e formaggio saporito

È il classico piatto unico che risolve pranzo e cena sul balcone. Mettete in una ciotola lattuga o misticanza, pomodorini, palline o cubetti di melone freddo di frigo e scaglie di un formaggio saporito, come feta o emmental.

Condite con olio extravergine, poco sale, aceto balsamico e qualche foglia di basilico. Per renderla più completa potete aggiungere ceci lessati già pronti o qualche fetta di prosciutto crudo tagliata a striscioline.

2. Bowl fredda melone e pollo

Perfetta quando vi avanza del pollo arrosto del giorno prima o lo comprate già pronto al banco gastronomia. In una insalatiera unite strisce di lattuga, pollo sfilacciato, cubetti di melone e abbondante erba cipollina tritata.

Condite con olio, sale, pepe e qualche goccia di limone. Se preferite una versione vegetariana, sostituite il pollo con ceci o fagioli cannellini in barattolo ben sciacquati.

3. Prosciutto e melone 2.0: spiedini e crostini

L'accoppiata più iconica dell'estate diventa ancora più comoda se la servite in versione da stuzzichino. Infilzate su piccoli spiedi di legno cubetti di melone e roselline di prosciutto crudo arrotolato, alternandoli fino a riempire lo stecchino.

Oppure appoggiate fette sottili di melone e strisce di prosciutto su fette di pane già tostato in precedenza o su pane croccante confezionato. Un filo di olio buono e qualche fogliolina di rucola completano l'aperitivo in meno di dieci minuti.

4. Frullato cremoso di melone, yogurt e menta

Merenda salva-vita al ritorno dal mare o dopo l'ufficio. Nel frullatore mettete polpa di melone ben fredda, yogurt bianco intero o greco, qualche foglia di menta e, se serve, un cucchiaino di miele.

Frullate fino a ottenere una crema liscia. Aumentate il melone per una consistenza più fluida da bere con la cannuccia, oppure lo yogurt per una versione più densa da servire in ciotola con fiocchi di cereali o frutta secca sminuzzata.

5. Coppe fredde di melone, agrumi e yogurt

Un dolce al cucchiaio che sembra molto più impegnativo di quanto sia in realtà. In una ciotola mescolate cubetti di melone con succo d'arancia e un cucchiaino di zucchero, poi lasciate riposare in frigorifero almeno mezz'ora.

Preparate una crema veloce lavorando yogurt greco o ricotta con poco zucchero a velo. Nei bicchieri alternate strati di biscotti secchi sbriciolati, melone marinato e crema, chiudendo con menta fresca tritata: bastano pochi ingredienti per un dessert gelido ma leggero.