Un bastoncino di cannella vale più di una torta di mele: con pochi gesti può profumare casa, tenere lontani gli insetti, aiutare le piante e persino dare una mano nelle pulizie.

La cannella è una di quelle spezie che vivono parcheggiate in dispensa, tirate fuori solo per biscotti di Natale e vin brulé. Peccato, perché quella corteccia profumatissima nasconde un potenziale domestico enorme, dall’ingresso al balcone.

Prima di passare agli usi alternativi della cannella in casa, due regole base: le stecche sono perfette per profumare e decorare, la polvere per miscele e paste detergenti, l’olio essenziale solo ben diluito. E sempre attenzione a bambini, animali e superfici delicate: la cannella può macchiare tessuti chiari e irritare se usata in modo eccessivo.

1. Profumare gli ambienti con spray e pentolino

Per un profumatore naturale, riempite un flacone da mezzo litro con acqua, aggiungete un dito di alcol alimentare e circa 20-25 gocce di olio essenziale di cannella. Agitate e vaporizzate lontano da legni non trattati, schermi e tessuti delicati. In alternativa, il classico pentolino: acqua (500-700 ml), scorze di limone e 2 stecche di cannella a sobbollire per 10-15 minuti. L’aroma è meraviglioso, ma sfatiamo un mito: non disinfetta l’aria né sostituisce aerare o pulire la cucina.

2. Sacchetti antitarme per armadi, cassetti e scarpiere

Altro che naftalina: per armadi e cassetti potete preparare sacchetti di cotone con bastoncini di cannella spezzati, foglie di alloro e qualche chiodo di garofano. Due sacchetti per cassetto, tre o quattro per un armadio grande sono sufficienti. Nelle scarpiere funzionano bene anche piccoli sacchetti con polvere di cannella e bicarbonato, da sostituire ogni due o tre mesi. Non è una barriera assoluta contro le tarme, ma aiuta a tenerle lontane e, soprattutto, profuma di pulito.

3. Pot-pourri profumato e super decorativo

Per un centro tavola che faccia subito “casa accogliente”, riunite in una ciotola petali secchi, bucce di arancia essiccate, rametti di rosmarino e stecche di cannella. Pestate leggermente gli ingredienti con un cucchiaio di legno per liberare gli oli aromatici. Quando il profumo cala, qualche goccia di olio essenziale di cannella ridà vita al pot-pourri. L’effetto è scenografico sul tavolino del salotto o all’ingresso, soprattutto in autunno e a Natale.

4. Candele e decorazioni fai-da-te con le stecche

Un trucco velocissimo: prendete una candela in bicchiere, avvolgete il contenitore con stecche di cannella in verticale e fermatele con uno spago o un nastro. Il calore della fiamma scalda le stecche e rilascia un profumo dolce, perfetto per una cena a casa. Le stesse stecche diventano segnaposto se legate con un nastrino a un cartoncino con il nome, oppure chiudipacco per regali minimal chic. Zero plastica, moltissimo effetto.

5. Allontanare formiche e piccoli insetti

Tra gli usi alternativi della cannella in casa c’è il ruolo di repellente delicato. Se notate il classico “sentiero” di formiche, cospargete un po’ di cannella in polvere lungo il percorso e sui punti di ingresso, evitando superfici chiare. In aggiunta potete preparare un infuso con due cucchiai di cannella in acqua bollente, lasciare raffreddare e passarlo con un panno nelle zone critiche. Qualche stecca nella fruttiera rende l’area meno invitante per i moscerini, purché la frutta non sia già troppo matura. Per infestazioni serie, però, serve un intervento professionale.

6. Deodorare tappeti e imbottiti (con patch test)

Per tappeti scuri e divani in tessuto resistente potete mescolare due cucchiai di bicarbonato e mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Spolverate leggermente, lasciate agire 15 minuti e passate l’aspirapolvere con cura. Il bicarbonato assorbe gli odori, la cannella lascia una nota calda. Prima, però, fate sempre una prova in un angolo nascosto: su tessuti chiari o molto delicati la spezia può lasciare aloni.

7. Pasta detergente per cucina e bagno

Una soluzione pratica per sporco leggermente grasso: unite tre cucchiai di bicarbonato, poca acqua fino a ottenere una pasta e aggiungete un cucchiaino raso di cannella. Stendete la miscela su fornelli freddi, piastrelle o lavandini, strofinate con una spugna morbida e risciacquate bene. La cannella aiuta a coprire gli odori più persistenti e rende l’operazione di pulizia più piacevole. Per zone che richiedono una vera azione igienizzante continuate però a usare detergenti specifici.

8. Un aiuto naturale per piante e balconi

Chiude la lista un uso poco noto della cannella in giardino. Per contrastare piccole muffe superficiali nel terriccio dei vasi potete spolverare un velo di cannella sulla terra asciutta, senza esagerare. In alternativa, sciogliete un cucchiaino di cannella in due tazze d’acqua, lasciate riposare qualche ora, filtrate e vaporizzate sul terreno o sui tagli di potatura. È un supporto blando, non un fungicida miracoloso: se le piante stanno soffrendo davvero, meglio chiedere consiglio a un vivaista e valutare prodotti mirati.

Errore da evitare: lasciare il pentolino di acqua e cannella sul fuoco per ore, usare oli essenziali puri vicino a bambini e animali, o spargere polvere ovunque senza test. Con qualche attenzione, invece, questi otto trucchi trasformano una semplice spezia in un alleato multitasking per la casa.