Le valigie sono pronte, i regali pure. Prima di chiudere la porta per le vacanze di Natale, però, ci sono 6 controlli di casa che vi risparmieranno brutte sorprese al rientro.

Secondo diversi rapporti delle forze di polizia, circa il 70% dei furti in abitazione avviene quando la casa è vuota. Proprio il classico scenario delle vacanze di Natale, con interi condomìni semideserti.

La buona notizia è che una checklist mirata di pochi punti riduce molto il rischio di furti, danni da acqua o gelo e odori poco natalizi al ritorno. Ecco cosa fare in casa prima di partire per le vacanze di Natale, organizzato in 6 controlli facili da ricordare.

Mettete al sicuro la casa dai furti (anche sui social)

Partite dalle basi: controllate che porte e finestre chiudano bene, che non ci siano serrature che “giocano” o infissi che restano socchiusi. Se avete doppi vetri o persiane, chiudeteli tutti.

Secondo gli esperti di sicurezza domestica, simulare una presenza è uno dei deterrenti più efficaci. Luci interne su timer, una lampada collegata a presa smart, luci esterne con sensore di movimento: piccoli accorgimenti che fanno sembrare la casa abitata.

Se avete un sistema di allarme, testatelo prima di partire, aggiornate i codici se girano da anni e cambiate le batterie delle sirene o dei sensori. Controllate anche rilevatori di fumo e di monossido di carbonio: batteria nuova e spia regolarmente accesa.

Capitolo social: meglio evitare il palinsesto dettagliato delle vostre ferie in tempo reale. Foto del cenone e della settimana bianca sì, ma pubblicate dopo, non mentre la casa è vuota.

Infine, il classico ma sempre valido: avvisate un vicino di fiducia, lasciate un set di chiavi e concordate come raggiungervi in caso di emergenza.

Acqua e gas: riducete al minimo i rischi

Un tubo che perde o un rubinetto dimenticato aperto possono trasformarsi in un allagamento in pieno dicembre. Fate un giro di controllo qualche giorno prima di partire: sifoni, flessibili sotto il lavello, lavatrice, lavastoviglie.

Se l’impianto lo consente, chiudete il rubinetto generale dell’acqua. Lo stesso vale per il gas: valvola principale chiusa e piano cottura rigorosamente spento. Sono due gesti che richiedono secondi e vi regalano molta tranquillità.

Ricordate anche che alcune polizze casa prevedono condizioni particolari per i danni da acqua o gas se la casa resta vuota per molti giorni di seguito. Vale la pena dare un’occhiata alle condizioni o chiedere chiarimenti al proprio assicuratore.

Riscaldamento e gelo: proteggete tubi e serramenti

Nelle settimane più fredde, spegnere del tutto la caldaia può non essere una grande idea. Molte guide energetiche consigliano di impostare il termostato su una temperatura bassa, intorno ai 12-15 °C, per evitare il congelamento delle tubazioni.

Se il vostro impianto lo prevede, attivate la modalità antigelo o “vacanza”. Fate anche un controllo rapido della pressione dell’impianto e degli eventuali segni di perdite dai radiatori.

Per ridurre la dispersione di calore, potete abbassare le tapparelle nelle stanze meno esposte, lasciando però un minimo di luce in alcuni ambienti collegati ai timer. In zone molto fredde, valutate pellicole isolanti sui vetri più fragili o particolarmente esposti.

Elettrodomestici ed energia: spegnete ciò che non serve

Prima delle vacanze di Natale, fate un “giro spine”. Staccate tutto ciò che non deve restare acceso: TV, decoder, computer, stampanti, caricabatterie, piccoli elettrodomestici. Riducete il rischio di cortocircuiti e tagliate lo spreco da stand-by.

Valutate, se l’impianto lo permette, di abbassare alcuni interruttori del quadro elettrico, lasciando attive solo le linee dedicate ad allarme, frigorifero e impianti essenziali.

Se starete via più di una o due settimane, ha senso svuotare e sbrinare frigo e freezer, pulirli e lasciarli socchiusi per evitare muffe. In caso di assenze più brevi, riducete le scorte al minimo e usate contenitori ermetici, soprattutto per cibi che attirano insetti.

Pulizie strategiche contro odori, muffe e insetti

Qui non si parla di “pulizie di primavera”, ma di interventi chirurgici. Niente piatti nel lavello, lavastoviglie vuota e leggermente aperta, cestini della spazzatura svuotati in tutta la casa.

Eliminate alimenti aperti o deperibili: pane, frutta, avanzi del cenone, dolci natalizi iniziati. Tutto ciò che resta, meglio riporlo in contenitori chiusi o barattoli per scoraggiare formiche, tarme e piccoli roditori.

Gli esperti di igiene domestica suggeriscono di non lasciare nemmeno le ciotole del cane o del gatto piene di crocchette. Se la casa è particolarmente umida o fredda, potete coprire materassi e coperte con teli o sacchi, così troverete il letto fresco ma non impolverato.

Documenti, assicurazione e piano d’emergenza

Prima di chiudere la porta, date uno sguardo alla vostra polizza casa: coperture per furto, danni da acqua, eventi atmosferici. In alcune condizioni è previsto che l’assicurato comunichi assenze superiori a una certa durata, spesso 30 giorni.

Organizzate un mini dossier da lasciare alla persona di fiducia: vostro recapito aggiornato, numero dell’amministratore di condominio, contatti di idraulico ed elettricista, eventuale centrale dell’allarme. Concordate cosa fare se vedono acqua uscire dalla porta, sentono odore di gas o l’allarme suona a lungo.

Gli oggetti di valore che restano in casa sarebbe meglio riporli in una piccola cassaforte, preferibilmente ignifuga. Il resto, se possibile, meglio portarlo con voi o custodirlo in altra sede.

La mini-checklist in 6 punti, da spuntare alla porta

Sicurezza : porte e finestre chiuse, allarme attivo, vicini avvisati, social “in differita”.

: porte e finestre chiuse, allarme attivo, vicini avvisati, social “in differita”. Acqua e gas : valvole principali controllate e chiuse dove possibile.

: valvole principali controllate e chiuse dove possibile. Riscaldamento : caldaia in modalità antigelo o termostato su temperatura bassa.

: caldaia in modalità antigelo o termostato su temperatura bassa. Energia : elettrodomestici inutili scollegati, frigo/freezer sistemati.

: elettrodomestici inutili scollegati, frigo/freezer sistemati. Pulizia : pattumiera svuotata, piatti lavati, nessun cibo aperto in giro.

: pattumiera svuotata, piatti lavati, nessun cibo aperto in giro. Documenti: polizza casa verificata, numeri utili e chiavi lasciati a persona di fiducia.