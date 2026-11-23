Dal «ragazzo!» urlato a mezza sala allo schiocco di dita sotto il naso: il modo in cui chiamate il cameriere dice molto più di voi del menù che ordinate.

Sì, succede ancora: tavolate che richiamano il personale con modi "coloriti", mani che sventolano come all'aeroporto, qualcuno che arriva persino al fischio liberatorio. A quel punto il disagio in sala è assicurato.

Il punto, però, non è solo l'imbarazzo di chi guarda. Chiamare il personale di sala in modo scorretto significa dimenticare che dall'altra parte c'è un lavoro, e che il galateo al ristorante oggi parla soprattutto di rispetto.

Perché chiamare il cameriere ci mette in crisi

Molte persone confessano di provare un piccolo brivido di ansia ogni volta che devono chiamare il cameriere. Temono di disturbare, di sembrare invadenti, oppure, all'opposto, di fare la figura dei maleducati.

La giornalista ed esperta di buone maniere Barbara Ronchi della Rocca, membro del comitato scientifico dell'Ancep, ha spiegato alla stampa che la regola d'oro è disarmante nella sua semplicità. Insegna anche al master in Cerimoniale e Galateo dell'Università La Sapienza di Roma.

Non alzare la voce. Niente urla, niente «ragazzo», niente richiami teatrali.

Il primo passo, quindi, è mentale: ricordarsi che chi serve ai tavoli non è un servo, ma un professionista. Proprio come voi mentre siete dietro alla vostra scrivania.





Il gesto e le parole giuste per chiamare il cameriere

Il gesto discreto

Secondo gli esperti di galateo al ristorante basta davvero poco. Si aspetta che il cameriere alzi lo sguardo verso la sala e si cerca il contatto visivo. Poi si accompagna con un cenno del capo o una mano leggermente sollevata, all'altezza del busto.

Niente braccia agitate sopra la testa, niente battiti di posate sul bicchiere, mai toccare il braccio del cameriere mentre passa: sono gesti invadenti e potenzialmente pericolosi se sta portando dei piatti.



Le formule di cortesia

Una volta ottenuta l'attenzione, bastano poche parole in tono normale. Alcuni esempi utili: «Cameriere, mi scusi», «Mi scusi, quando ha un attimo?», «Per favore, potremmo ordinare?», «Possiamo avere ancora acqua, per favore?».

Con una donna di sala è preferibile usare «signora» o «signorina» invece di «cameriera». In ogni caso, il pronome resta il lei, a meno che non sia il personale stesso a proporre il tu.





Quando il cameriere non arriva (e voi vi irritate)

Capita: il locale è pieno, il cameriere corre da un tavolo all'altro e a voi sembra di essere invisibili. La tentazione di alzarsi e andarlo a cercare è forte, ma il galateo dice altro.

Un cliente educato non intralcia mai il lavoro del personale. Meglio aspettare qualche minuto, riprovare con un cenno quando il cameriere passa in zona libera e, se proprio i tempi diventano irragionevoli, avvicinarsi alla cassa con discrezione.

Un dettaglio sottovalutato riguarda lo spazio intorno al tavolo. Smartphone appoggiati ovunque, borse sul pavimento o appese allo schienale e sedie spostate di propria iniziativa rendono difficile il passaggio e aumentano il rischio di urti e cadute di piatti.

Piccolo trucco chic e funzionale: usare un portaborse, oppure tenere la borsa sulle gambe, in modo che il cameriere possa muoversi su e giù senza slalom.

Cosa non fare mai quando si chiama il cameriere

Riassumendo, ci sono alcuni comportamenti che vi fanno sembrare immediatamente scortesi, anche se non lo intendete. Ecco quelli da archiviare definitivamente.

Schioccare le dita, fischiare, battere le posate sul bicchiere per richiamare il personale.

Urlare «ragazzo», «oh capo», «ehi» a volume da stadio.

Chiamare il cameriere mentre ha le mani occupate da piatti, vassoi o bevande, costringendolo a fermarsi in equilibrio precario.

mentre ha le mani occupate da piatti, vassoi o bevande, costringendolo a fermarsi in equilibrio precario. Afferrarlo per un braccio o toccargli la spalla per farsi notare.

Fare ordinazioni confuse, cambiare idea all'ultimo, parlare uno sopra l'altro mentre prende nota.

Trattenersi al tavolo molto dopo l'orario di chiusura, continuando a richiamare il personale come se non avesse altri impegni.

Un ultimo gesto: ringraziare (e, se volete, la mancia)

La buona educazione non finisce quando il conto arriva al tavolo. Salutare il cameriere con un sorriso e un «grazie, siamo stati bene» è un riconoscimento semplice, ma prezioso.

In Italia la mancia non è obbligatoria, ma se desiderate lasciarla è bene che sia proporzionata: su un conto da 200 euro, per esempio, almeno 10 euro. Meglio questo che pochi spiccioli dimenticati sul piattino.

Più del numero sulla ricevuta, però, resta l'impressione complessiva: un cliente cortese, che chiama il personale con tatto, verrà ricordato con piacere. E il prossimo servizio, spesso, filerà ancora più liscio.