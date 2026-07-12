L’insalata caprese sembra facile, ma basta un pomodoro acquoso per rovinarla. Ecco, passo passo, come renderla più fresca, "asciutta" e gustosa.

Quando arrivano i primi veri 30 gradi, sulle tavole italiane compare sempre lei: l’insalata caprese. Nata a Capri, con i colori della bandiera italiana, è il modo più semplice per sentirsi in Costiera Amalfitana anche senza esserci davvero.

Il punto è che, con la caprese, il confine tra “piatto veloce” e “capolavoro” è sottile: basta una mozzarella fredda di frigo o un pomodoro acquoso per rovinarla. Vediamo come fare l’insalata caprese perfetta, più fresca, asciutta e saporita, seguendo pochi passaggi precisi.

Gli ingredienti giusti per un’insalata caprese davvero perfetta

La ricetta dell’insalata caprese classica è minimalista: pomodoro, mozzarella, basilico, olio extravergine, sale. Proprio per questo ogni ingrediente deve essere al top.

Per 4 persone calcolate circa 400-500 g di pomodori e 250-300 g di mozzarella. Vanno bene il fiordilatte di ottima qualità o la mozzarella di bufala Campana DOP, più cremosa e saporita. In ogni caso dev’essere freschissima e tenuta a temperatura ambiente: tiratela fuori dal frigo almeno 30-40 minuti prima.

Capitolo pomodori: scegliete varietà grandi e sode come Fiascone (detto anche Re Umberto), cuore di bue o tondi ramati maturi ma non molli. In alternativa, per versioni monoporzione, potete usare pomodorini di Pachino o datterini, sempre ben maturi e dolci.

Per il profumo, puntate su basilico napoletano a foglia grande, da spezzare rigorosamente con le mani. Come condimento usate solo olio extravergine di oliva fruttato ma delicato e sale fino. Origano e pepe nero sono opzionali, da dosare con una mano leggerissima. Stop: niente maionese, aceto forte, pesto o salse varie, che coprirebbero l’equilibrio pomodoro-mozzarella.

*** L’antipasto estivo al basilico che si prepara in 10 minuti senza accendere i fornelli ***

Insalata caprese perfetta passo dopo passo

1) Preparate la mozzarella

Scolate la mozzarella dal suo liquido e lasciatela a temperatura ambiente. Quando non è più fredda, tagliatela a fette di circa 1 cm. Appoggiate le fette su carta da cucina e tamponate con delicatezza, cambiando la carta se serve. L’obiettivo è una mozzarella morbida ma non “piangente”, per evitare il lago bianco nel piatto.

2) Preparate i pomodori

Lavate i pomodori, asciugateli benissimo e tagliateli a fette dello stesso spessore della mozzarella, sempre intorno a 1 cm. Cercate di ottenere dischi regolari, più o meno dello stesso diametro delle fette di mozzarella: oltre all’estetica, questo aiuta a bilanciare ogni boccone.

3) Eliminate l’acqua in eccesso

Disponete le fette di pomodoro su un vassoio o in un colapasta, leggermente sovrapposte. Spolverate con un pizzico di sale e lasciate riposare 5-10 minuti: il sale richiama verso l’esterno l’acqua in eccesso. Se necessario, tamponate rapidamente anche i pomodori con carta da cucina.

4) Componete il piatto

Se volete un effetto extra freschezza, mettete i piatti da portata in frigo per 10 minuti. Poi alternate una fetta di pomodoro e una di mozzarella, leggermente accavallate, formando una corona o delle file ordinate. Non pressate troppo: l’aria tra le fette aiuta a mantenere tutto più asciutto.

5) Condite all’ultimo istante

Cospargete con un altro pizzico di sale solo dove ci sono i pomodori. Irrorate con olio extravergine a filo, senza esagerare: meglio aggiungerne un goccio al tavolo se qualcuno lo desidera. Spezzate il basilico con le mani direttamente sul piatto, poi, se vi piace, aggiungete una spolverata leggera di origano e un soffio di pepe. Servite subito. Il tempo ideale tra composizione e servizio è 10-20 minuti, non di più.

Trucchi, tocchi extra ed errori da evitare

Per una caprese perfetta ricordate tre regole: mozzarella a temperatura ambiente e ben tamponata, pomodori sodi e non stramaturi, condimento sempre alla fine. Se partite da questi tre punti, il piatto acquoso diventa solo un lontano ricordo.

Anche la temperatura conta. Mozzarella gelata e pomodori di frigorifero perdono profumo e rilasciano più liquido. Meglio ingredienti freschi ma non freddi, con al massimo il piatto leggermente raffreddato. Al contrario, evitare di lasciare la caprese già condita al caldo per troppo tempo: il sale continua a far uscire acqua dai pomodori.

Capitolo condimenti “creativi”. Mai mescolare maionese, salse pronte, aceti aggressivi o grandi quantità di pesto: trasformano l’insalata caprese in un’altra cosa. Se volete un tocco personale restando eleganti, potete aggiungere solo qualcuno di questi dettagli, sempre facoltativi: un filo di scorza di limone non trattato grattugiata, pochissime olive taggiasche, una goccia (non una colata) di aceto balsamico denso. I puristi preferiscono comunque la versione pulita.

Per servire una caprese ancora più golosa, abbinate del pane casereccio abbrustolito. Una fetta croccante, magari appena strofinata con mezzo spicchio d’aglio, raccoglie il fondo di olio e succhi del pomodoro e trasforma l’antipasto in un pranzo leggero completo.

Infine, se avete ospiti, potete giocare con la presentazione. In bicchierini trasparenti alternate cubetti di pomodoro misto e dadini di mozzarella, condite con olio e basilico solo all’ultimo: avrete una “caprese al cucchiaio” perfetta per l’aperitivo, fresca, chic e sempre fedelissima alla tradizione campana.