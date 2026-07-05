Una ricetta che unisce il gusto delicato del polpo a lenticchie, mele e barbabietole per un piatto fresco perfetto per l'estate

Quando arriva l'estate cresce la voglia di portare in tavola piatti freschi, colorati e capaci di valorizzare gli ingredienti di stagione senza rinunciare al gusto. È proprio da questa filosofia che nasce il piatto polpo morbido con insalata di lenticchie, una ricetta raffinata ma sorprendentemente equilibrata, ideale per un pranzo all'aperto o una cena in terrazza con gli amici.

A proporla è Miele, che nel suo ricettario dedicato alla cucina home-made raccoglie idee pensate per trasformare ogni preparazione in un piccolo momento speciale.

In questa ricetta il protagonista è il polpo, cotto lentamente fino a diventare incredibilmente tenero e poi abbinato alla dolcezza delle mele e delle barbabietole, alla freschezza delle erbe aromatiche e alla consistenza delle lenticchie. Un secondo piatto elegante che racconta tutta la leggerezza dell'estate.

La ricetta da provare: polpo morbido con insalata di lenticchie

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Ingredienti per 4 persone:

800 g di polpo

250 g di lenticchie

2 barbabietole cotte al vapore e tagliate a cubetti

2 mele sbucciate e cotte al vapore

2 lime tagliati in quattro spicchi

olio extravergine d'oliva

aceto di mele

sale

pepe

basilico fresco tritato

menta fresca tritata

coriandolo fresco tritato

Procedimento:

Per ottenere un polpo morbido con insalata di lenticchie dalla consistenza perfetta, il polpo viene cotto sottovuoto a bassa temperatura. Dopo averlo inserito in un apposito sacchetto per la cottura sous-vide, va lasciato cuocere a 77 °C per circa cinque ore.

Nel frattempo preparate l'insalata unendo le lenticchie già cotte con le mele e le barbabietole tagliate a cubetti. Aggiungete il basilico, la menta e il coriandolo tritati, quindi condite con olio extravergine d'oliva, un filo di aceto di mele, sale e pepe.

Una volta terminata la cottura, estraete il polpo dal sacchetto, lasciatelo intiepidire e passatelo rapidamente in una padella ben calda per circa due minuti per lato, così da ottenere una leggera doratura esterna mantenendo l'interno morbido e succoso.

Separate i tentacoli, tagliate la testa a listarelle e disponete il tutto sopra l'insalata di lenticchie. Completate con qualche foglia di erbe aromatiche fresche e gli spicchi di lime, che aggiungeranno una piacevole nota agrumata al piatto.

Il risultato è un secondo elegante ma semplice da servire, perfetto per chi desidera portare in tavola una ricetta estiva diversa dal solito, dove la delicatezza del polpo incontra sapori freschi e consistenze sorprendenti. Un piatto che dimostra come, con ingredienti di qualità e una cottura accurata, anche una preparazione apparentemente elaborata possa trasformarsi in una delle ricette più interessanti da provare durante la bella stagione.

Credit photo: courtesy of Miele press office