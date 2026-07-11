Il semifreddo pesche e amaretti è il dolce estivo perfetto da preparare in anticipo: cremoso, senza forno e pronto in soli 15 minuti di lavoro. Scoprite la ricetta passo dopo passo, i consigli per una consistenza perfetta e le varianti più golose.

Quindici minuti di lavoro, tre ore di frigo e il semifreddo pesche e amaretti è pronto a fare la sua scena in tavola. Niente forno, niente uova crude, solo cucchiai affondati in strati morbidi di crema, frutta fresca e amaretti profumati di mandorla.

È il dolce estivo ideale quando avete amici a cena, zero voglia di complicarvi la vita e un cesto di pesche che chiede attenzione. Pensatelo come l’incontro tra un tiramisù estivo e le classiche pesche ripiene agli amaretti: familiare, ma con una nota un po’ scenografica.

Ingredienti per il semifreddo pesche e amaretti (6 persone)

Per partire bene, la qualità degli ingredienti fa tutta la differenza. Le dosi orientative:

3 pesche gialle mature ma sode (o pesche noci)

mature ma sode (o pesche noci) 200 g di amaretti secchi

250 g di mascarpone

250 ml di panna fresca da montare

da montare 60-70 g di zucchero a velo

il succo di mezzo limone

latte freddo per bagnare leggermente gli amaretti (facoltativo)

scorza di limone non trattato o qualche fogliolina di menta per decorare

Pesche troppo morbide tendono a spappolarsi, quelle dure restano poco aromatiche: cercate il giusto mezzo. Gli amaretti secchi danno croccantezza e un sapore di mandorla più deciso rispetto a quelli morbidi.

Come preparare il semifreddo pesche e amaretti passo passo

1) Preparare le pesche

Lavate le pesche, privatele del nocciolo e tagliatele a cubetti. Raccoglietele in una ciotola con il succo di limone e un cucchiaio di zucchero preso dal totale. Mescolate e lasciate riposare una decina di minuti: rilasceranno un po’ di succo, perfetto per profumare il dolce.

Fuori stagione potete usare pesche sciroppate: scolatele molto bene, tamponatele con carta da cucina e riducete leggermente lo zucchero della ricetta.

2) Montare la crema

Lavorate il mascarpone con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema liscia. In un’altra ciotola montate la panna fresca ben fredda, non troppo ferma, così resterà morbida in bocca. Unite la panna al mascarpone in più riprese, con movimenti dal basso verso l’alto.

Come ricorda l'enciclopedia online Wikipedia, il semifreddo tradizionale nasce con una base di uova montate e panna. In questa versione la struttura è affidata solo a mascarpone e panna, più semplice e rassicurante per chi preferisce evitare le uova crude.

3) Assemblare a strati

Scegliete una pirofila di vetro o ceramica oppure uno stampo da plumcake rivestito di pellicola, se vi piace l’idea della “mattonella” da affettare.

Versate un velo di crema sul fondo. Passate rapidamente gli amaretti nel latte (giusto un tocco, non devono inzupparsi troppo) e disponeteli in uno strato compatto. Coprite con parte delle pesche a cubetti, poi ancora crema. Continuate così fino a esaurire gli ingredienti, terminando con crema e una generosa pioggia di amaretti sbriciolati.

4) Riposo e servizio

Per un dolce al cucchiaio morbido, coprite con pellicola e lasciate riposare in frigorifero almeno 3-4 ore. Per una consistenza più semifreddo, trasferite lo stampo in freezer per circa 3 ore.

Se lo tenete in freezer più a lungo, tiratelo fuori 10-15 minuti prima di servirlo, così potrete affettarlo facilmente.

Consigli per un semifreddo pesche e amaretti perfetto

Per la frutta scegliete pesche profumate e con la polpa soda. Le pesche gialle sono più saporite e resistono meglio alla macerazione, mentre le pesche noci regalano una consistenza leggermente più croccante. Se utilizzate pesche surgelate, fatele scongelare in frigorifero e asciugatele con cura.

Gli amaretti secchi sono la scelta ideale. Quelli morbidi tendono a sciogliersi e compromettono il contrasto di consistenze. Se necessario, possono essere sostituiti con biscotti secchi, anche se il gusto tipico del semifreddo pesche e amaretti deriva proprio dagli amaretti.

Per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio, montate correttamente la panna, coprite il dolce con pellicola a contatto e non lasciatelo scoperto nel congelatore.

Per la conservazione, la versione in frigorifero va consumata entro 24 ore. In freezer il semifreddo pesche e amaretti si conserva fino a un mese.

Varianti del semifreddo pesche e amaretti

Per una versione più leggera sostituite metà del mascarpone con yogurt alla pesca oppure utilizzate yogurt e panna.

Chi ama il cioccolato può aggiungere una salsa di cioccolato fondente oppure creare uno strato sottile tra crema e amaretti.

Molto scenografica anche la versione in bicchierini monoporzione, perfetta per buffet e cene estive.

Per gli intolleranti al lattosio sono disponibili mascarpone e panna delattosati; per una versione senza glutine è sufficiente scegliere amaretti certificati.

Domande frequenti sul semifreddo pesche e amaretti

Quanto prima posso prepararlo?

La versione in frigorifero può essere preparata la mattina per la sera. Se scegliete il freezer, organizzatevi il giorno prima.

Meglio frigorifero o freezer?

Il frigorifero garantisce una consistenza più cremosa, mentre il freezer rende il semifreddo più compatto e simile a un gelato.

Posso usare solo pesche sciroppate?

Sì, purché siano ben sgocciolate e venga ridotta la quantità di zucchero.

La crema è troppo liquida: che faccio?

Probabilmente la panna non era abbastanza montata o era troppo calda. Raffreddatela e montatela nuovamente.

Come adattarlo ai bambini?

Riducete lo zucchero, evitate liquori e preferite le monoporzioni in bicchiere, pratiche e facili da servire.