Dalla Svezia alle cucine italiane, i cinnamon rolls diventano il rito dolce delle giornate d'autunno. Tra impasto soffice, scorciatoie veloci e varianti, quale sarà la vostra versione preferita?

In Svezia esiste addirittura un giorno ufficiale dedicato alle girelle alla cannella, il 4 ottobre. È il regno dei kanelbulle, antenati dei nostri amatissimi cinnamon rolls.

Da qualche anno però queste spirali profumatissime hanno conquistato anche le cucine italiane, soprattutto quando le prime giornate fresche fanno venire voglia di forno acceso.

Se state cercando una cinnamon rolls ricetta affidabile, autunnale e fattibile anche in un pomeriggio di pioggia, siete nel posto giusto. Vi raccontiamo da dove arrivano queste soffici girelle, come preparare l'impasto classico, la scorciatoia con la pasta sfoglia e le varianti più golose per l'autunno.





Cosa sono i cinnamon rolls e perché sono il dolce perfetto d'autunno

I cinnamon rolls sono soffici girelle di pasta lievitata farcite con zucchero e tanta cannella, arrotolate in una spirale che profuma tutta la cucina. In Svezia si chiamano kanelbulle e accompagnano la fika, la famosa pausa caffè di metà giornata, mentre negli Stati Uniti sono protagonisti di ogni brunch che si rispetti.

Secondo la voce dedicata al kanelbulle, nata in Svezia negli anni Venti del Novecento, queste girelle si sono poi diffuse in tutto il Nord Europa e oltre. La versione che preparate a casa non sarà forse identica a quella delle bakery di Stoccolma, ma vi regalerà lo stesso senso di casa accogliente.

Per noi diventano il dolce da forno perfetto quando arriva l'autunno: impasto morbido, spezie calde, glassa dolce che cola leggermente mentre li addentate ancora tiepidi. Funzionano come una coperta di lana, ma in versione commestibile, da condividere con chi amate nelle mattine lente o nelle merende di rientro da lavoro.





Cinnamon rolls ricetta classica passo passo

Per circa dodici girelle vi serviranno ingredienti semplici, tutti da supermercato.

Per l'impasto: 500 g di farina 0, 80 g di zucchero, 250 ml di latte tiepido e 80 g di burro morbido. Aggiungete 1 uovo, 7 g di lievito di birra secco e un pizzico di sale.

Per il ripieno: 80 g di burro morbido, 120 g di zucchero di canna e 2 cucchiai colmi di cannella in polvere.

Per la glassa, facoltativa ma altamente consigliata, vi bastano 100 g di zucchero a velo e 2-3 cucchiai di latte o poco formaggio fresco spalmabile.

Cominciate mescolando in una ciotola la farina con zucchero, lievito e sale. In un'altra ciotola unite latte tiepido, uovo leggermente sbattuto e burro fuso ma non caldo, poi versate i liquidi sui solidi e impastate finché l'impasto è liscio ed elastico.

Lasciatelo riposare in una ciotola coperta, a temperatura ambiente, finché raddoppia di volume: di solito servono circa 1 ora e mezza o 2 ore.

Quando l'impasto è gonfio stendetelo su un piano infarinato in un rettangolo spesso circa mezzo centimetro. Spalmate il burro morbido, cospargete con zucchero e cannella, arrotolate dal lato lungo e tagliate girelle alte 3-4 centimetri con un coltello affilato.

Disponetele in una teglia rivestita di carta forno, leggermente distanziate, e lasciatele lievitare ancora 30-40 minuti, finché quasi si toccano. Cuocete in forno statico a 180 °C per 20-25 minuti, finché sono dorate.

Mentre intiepidiscono preparate la glassa mescolando zucchero a velo e latte fino a ottenere una crema densa, poi fatela colare sulle girelle ancora tiepide.

Se volete organizzarvi la sera per la colazione della domenica, potete mettere l'impasto in frigo a lievitare lentamente per 8-12 ore, usando un po' meno lievito. Gli esperti di panificazione spiegano che una lievitazione lunga sviluppa aromi più complessi e rende l'impasto più soffice anche il giorno dopo.





Versione veloce, varianti autunnali e come conservarli

Nei giorni in cui la voglia di cinnamon rolls supera la voglia di impastare, esiste una scorciatoia: la pasta sfoglia pronta. Stendete un rotolo di sfoglia rettangolare, spennellate con poco burro fuso, cospargete con zucchero e cannella, arrotolate e tagliate le girelle, poi infornate a 200 °C per 12-15 minuti. Il risultato non è soffice come la pasta brioche, ma vi regala comunque una merenda profumata in meno di mezz'ora.

Per una versione decisamente autunnale potete aggiungere al ripieno piccoli dadini di mela, ben asciutti, oppure una manciata di uvetta ammollata e nocciole tritate. Se amate la zucca, potete incorporare qualche cucchiaio di purea ben asciutta all'impasto o alla farcitura, insieme a cannella, noce moscata e un pizzico di zenzero. Le spezie esaltano il lato più confortante del dolce e trasformano i vostri rotolini in un piccolo rito di stagione.

Una volta cotti, i cinnamon rolls restano morbidi uno o due giorni se li conservate in una scatola ermetica. Per riportarli alla vita basta scaldarli pochi minuti in forno a 150 °C. Potete anche congelarli, già cotti o formati prima dell'ultima lievitazione, e tenerli pronti per le colazioni lente dei weekend d'autunno.