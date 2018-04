Un contorno buonissimo e colorato per salutare la primavera e anche per prepararsi alla prova costume. Le verdure alla griglia con salsa light sono ideali anche per essere servite durante un aperitivo, insieme a una birra chiara o a un calice di prosecco e formaggi freschi

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio aglio

3 cipollotto

1 rametto maggiorna

qb olio extravergine d'oliva

2 patate

qb sale

qb pepe

4 pomodori

1 vasetto yogurt greco

3 zucchine

Come preparare le verdure alla griglia con salsa light





1) Sbucciate 2 patate, tagliatele quindi a fette di 3 mm di spessore, sbollentatele per 3 minuti e sgocciolale su carta da cucina. Dunque, pulite 3 cipollotti ed eliminatene le radichette e le parti più dure compresi i 2/3 della parte verde.

2) Pulite e asciugate 4 pomodori, divideteli a metà per la lunghezza e toglietene i semi. Quindi pulite anche 3 zucchine spuntatele e affettatele a nastro.

3) Scaldate la piastra prima spolverizzata con un po' di sale fino. Quindi, cuocete le patate per 3-4 minuti a lato. A seguire, grigliate i pomodori 2 minuti per parte, i cipollotti e le zucchine invece per 1 minuto circa per parte.

4) Mettete tutte le verdure grigliate in un piatto e tenetele calde. Dunque, frullate 1 vasetto di yogurt greco al naturale con un po' di sale, le foglie di 1 rametto di maggiorana, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, pepe e 1 spicchio d'aglio senza la pelle e spremuto. Otterrete una salsa omogenea da servire con le verdure alla griglia.