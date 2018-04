Una marmellata originale, preparata con un ingrediente sano come la zucca. Ottima con formaggi e carni. La marmellata di zucca in agrodolce è, infatti, perfetta per menu salati e per accompagnare antipasti o aperitivi. Da provare con una birra artigianale

Ingredienti

5 dl aceto bianco

1 spicchio aglio

1 foglia alloro

6 grani pepe bianco

qb sale

2 chiodi di garofano

2,5 dl sciroppo d'acero

1 cucchiaino zenzero in polvere

2,5 kg zucchero

Marmellata di zucca in agrodolce





1) Pulite 2,5 kg di zucca, eliminandone le parti inutilizzate come scorza, semi e filamenti vari. Poi, fate a cubetti la polpa e poneteli in uno scolapasta. Quindi, cospargeteli di sale e lasciateli a perdere l'acqua per 3 ore.

2) Dunque, sciacquate i dadini e metteteli ad asciugare su un telo. Mettete in una casseruola 5 dl di aceto bianco insieme a 2,5 dl di sciroppo d'acero, aggiungete anche 2 chiodi di garofano, 1 cucchiaino di zenzero in polvere, 6 grani di pepe bianco, 1 spicchio di aglio ben tritato e 1 foglia di alloro.

3) Portate tutto a ebollizione per 10 minuti. Dividete i dadini di zucca asciutti in vasetti da 250 ml e versatevi sopra il liquido bollente, lasciando 1 cm di spazio libero dal bordo. Chiudete i vasetti ermeticamente e riponeteli in frigorifero. Il tempo di conservazione è di 2 settimane.