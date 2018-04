Un contorno originale e sfizioso per accompagnare secondi piatti di carne, pesce e uova. I fagiolini in agrodolce sono veloci da preparare, poveri di grassi e perfetti anche come antipasto. Si abbinano a un calice di rosso

15 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 cucchiai aceto bianco

2 spicchi aglio

4 cucchiai olio d'oliva

qb pepe

3 pepe in grani

qb sale

1 limone

800 gr fagiolini

qb menta

1 cucchiaino zucchero

qb basilico

Come preparare i fagiolini in agrodolce





1) Portate a ebollizione 2 l di acqua insieme a 1 limone non trattato fatto a spicchi, 1 ciuffo di basilico, 1 ciuffo di menta, sale e 3 grani di pepe. Dunque filtrate e fate bollire ancora.

2) Ora cuocete in quest'acqua 800 gr di fagiolini spuntati per 6-7 minuti. Scolateli, metteteli in acqua e ghiaccio. Sgocciolateli. Quindi, fate rosolare 2 spicchi d'aglio schiacciati e spellati in un tegame insieme a 3-4 cucchiai di olio d'oliva, alcune foglie di basilico fresco e di menta.

3) Aggiungete anche 3-4 cucchiai di aceto bianco, 1 cucchiaino di zucchero, sale e pepe. Fate cuocere per 2 minuti a fuoco lento. Versate la salsa tiepida sui fagiolini, servite dopo aver mescolato bene.