Spaghetti ribelli, crostacei corazzati, frutta che schizza: i cibi difficili possono rovinare una cena elegante. Il galateo a tavola offre regole semplici per salvarvi dall'imbarazzo.

Nel 1558 Giovanni Della Casa pubblica il suo Galateo overo de’ costumi. Passano i secoli, cambiano le tavole, ma il panico resta identico: piatto complicato davanti, colleghi che vi osservano e voi che non sapete se usare le mani, la forchetta o… fingervi sazi.

Il punto è che il galateo non è una raccolta di crudeltà gratuite. Serve a farvi mangiare con agio, senza schizzare il vicino di tavolo con il sugo dell’aragosta. Qui trovate come si mangiano i cibi difficili secondo il galateo, versione aggiornata alla vita reale: matrimoni, cene di lavoro, aperitivi con buffet e invitati curiosi.

Mani, forchetta o cucchiaio? La regola d’oro del galateo

Secondo i manuali di buone maniere e l’Accademia Italiana di Galateo, la regola base è semplice: quando potete usare le posate, usate le posate. Le mani sono l’eccezione, non la norma.

I cibi che il galateo ammette esplicitamente con le mani sono pochissimi: il pane, che va spezzato in piccoli bocconi senza sbriciolare tutto il tavolo; i pezzetti di Parmigiano o Grana già tagliati; i pasticcini mignon; i piccoli grappoli d’uva, tenuti con la mano sinistra mentre con la destra staccate l’acino e lo portate alla bocca.

All’aperitivo entrano nella zona grigia olive, arachidi, frutta secca. Se ci sono forchettine o stecchini, vanno usati. Se non ci sono, sì alle mani, ma con un minimo di strategia: l’oliva si porta alla bocca, il nocciolo scivola con discrezione nella mano che la reggeva, poi nella ciotolina “di scarto”. Niente “pffff” rumoroso nel tovagliolo.

Capitolo finger food: mini tramezzini, bocconcini fritti, spiedini. In un buffet in piedi le mani sono accettate, a patto di non riempirsi contemporaneamente piattino, bicchiere e cellulare. In un ristorante elegante, se lo stesso boccone arriva impiattato, meglio passare alla forchetta.

Crostacei, formaggi, pasta lunga: i classici che mettono in crisi

Gli antipasti misti, con salumi e sottoli, si mangiano con la forchetta; il coltello serve solo da appoggio per aiutare a dividere, non per segare il salame come un tronco. Gli esperti di galateo ricordano che "meno rumore fate, più siete eleganti".

Pesce con lisca: si usa il coltello da pesce per staccare delicatamente la polpa dalla lisca, non per fare fette come con la bistecca. Se una spina arriva in bocca, la si porta alle labbra con l’aiuto della forchetta e la si deposita sul bordo del piatto, senza scenette drammatiche.

Crostacei e aragosta arrivano con posate dedicate: pinze o schiaccianoci per rompere il carapace, forchettina a due rebbi per estrarre la polpa. Le mani possono intervenire solo per aprire le chele più ostinate, poi si usano le coppette con acqua e limone o le salviette per pulirsi, non la tovaglia.

Per ostriche, cozze e vongole, il galateo prevede una piccola forchetta apposita sul lato destro del piatto. La conchiglia non si porta alla bocca per “bere” il liquido: si usa la forchettina, al massimo si accompagna con un piccolo movimento del guscio.

Formaggi: il galateo divide tra pasta dura e pasta molle. I formaggi duri si tagliano con coltello e forchetta e si portano alla bocca da soli, il pane arriva dopo, a seguire. Quelli molli si “appoggiano” con la forchetta su un pezzetto di pane e si mangiano insieme. Se non potete consumare pane per motivi di salute, lo lasciate senza farne un caso: l’educazione viene prima del dogma.

Pasta lunga, infine. Gli spaghetti si arrotolano solo con la forchetta, prendendo due o tre fili per volta. Vietato tagliarli o usare il cucchiaio come base, soprattutto in un contesto formale. Zuppe e minestre si mangiano con il cucchiaio, inclinando leggermente il piatto verso il centro del tavolo, non verso di voi.

Frutta, dolci e aperitivo: i dettagli che fanno la differenza

I dolci al cucchiaio (mousse, creme, tiramisù in coppa) vogliono il cucchiaio. Torte e crostate si affrontano con la forchetta da dessert a tre rebbi, senza capovolgere la fetta né inseguire le briciole con le dita. Il gelato in coppa si mangia con il cucchiaio; il cono è ammesso solo in contesti informali, non certo durante la cena di gala.

Sulla frutta il galateo dà il meglio. Mele, pere e pesche vanno tagliate nel piatto in quattro spicchi, tenute ferme con la forchetta e sbucciate con il coltello; poi si riducono in pezzetti e si mangiano con la forchetta. Arance e mandarini, nei pranzi formali, arrivano già pronti; se siete a casa, potete sbucciarli con il coltello e portare gli spicchi alla bocca con le mani, senza succhiare rumorosamente.

La banana si incide nel senso della lunghezza con il coltello, si toglie la buccia e la polpa si taglia a rondelle da mangiare con la forchetta. I fichi si aprono con un taglio a croce, si scosta la buccia e si preleva la polpa con forchetta e coltello. L’uva, come visto, si prende in piccoli grappoli; i semi si depositano nel cucchiaio o nella mano, poi sul piatto. Con ciliegie e olive la logica è la stessa: mai sputare direttamente.

All’aperitivo, olive e lupini dovrebbero avere due ciotole: una per il “pulito” e una per i noccioli. Se quella per gli scarti non c’è, usate un angolo del vostro piattino. Gli esperti di buone maniere suggeriscono un trucco semplice: "Tutto ciò che esce dalla bocca deve sparire con la stessa discrezione con cui è entrato". In caso di dubbio, guardate cosa fa il padrone di casa o il tavolo più a suo agio nella sala e regolatevi di conseguenza.