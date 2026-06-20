Dimenticate i ritmi serrati e le mete affollate: la sponda dell’acqua diventa il rifugio perfetto per staccare la spina. Dal Lago di Como a quello d'Orta, ecco gli indirizzi da scoprire per ritrovare il proprio tempo

La superficie dell’acqua che si fa specchio, il profilo delle montagne che sfuma nell’ora del tramonto e quel silenzio denso, capace di rimettere in ordine i pensieri. Bastano poche ore sulle sponde di un lago per recuperare la pace interiore, una decelerazione spontanea, come se tutto si fermasse e poteste sentire solo il ritmo del vostro respiro.

I mesi che precedono le ferie estive sono quelli in cui il tempo sembra non passare mai e le agognate e meritate vacanze sembrano sempre troppo lontano. Ecco allora che scegliere il lago per un weekend diventa l'occasione per concedersi una coccola per corpo e mente, lasciandosi cullare dalla vista e coccolare da un'ospitalità quasi sartoriale.

Ecco alcuni degli hotel più belli per trascorrere un fine settimana (o anche solo una notte) di puro lusso.

**Questi sono i 6 ristoranti sulle sponde del Lago Maggiore e del Lago d’Orta per pranzare e cenare con un panorama mozzafiato!**

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Villa Lario Resort

Sulla sponda lecchese del Lago di Como, a Mandello del Lario, Villa Lario Resort ha riaperto le sue porte dopo mesi di lavori di rinnovo presentando camere concepite come scrigni di artigianato locale e installazioni d'arte diffusa. Ognuna è rappresentata da un colore diverso, ma tutte accomunate dallo stesso stile.

Immerso in un parco di 10.000 metri quadrati, questo boutique hotel cinque stelle vanta anche un eliporto, un attracco privato, una piscina nel verde e due spiagge con accesso diretto all'acqua. Il punto di forza è il rigoglioso parco, che con il sole e i riflessi del lago sprigiona tutti i suoi colori.

L'anima gastronomica è affidata al Ristorante Amandus, guidato dall'Executive Chef Luca Mozzanica, che punta su ingredienti del territorio di prima qualità, lavorati in modo da esprimere al meglio caratteristiche e sapori. Per la stagione propone quattro percorsi degustazione: Radici, Acqua, Terra e Orto. Il menu Radici, in particolare, funge da racconto identitario del territorio, lo stesso da cui proviene lo chef, mettendo in fila piatti tecnici e di memoria come il missoltino croccante con cavolo, il tiramisù di lago e la trota servita con crème fraîche e ribes fermentato.

Musa

Sulla sponda del Lago Como, con vista sull'Isola Comacina, questo boutique hotel si caratterizza per un giardino da vivere da mattina a sera. La giornata segue il ritmo degli ospiti, tra un bagno in piscina, un momento di relax alla spa e un cocktail vista lago al tramonto. Il Bar Gaia propone signature cocktail che rispondono allo stato d'animo del momento (da verificare attraverso uno specchio sulla prima pagina del menù) e sono pronti a stupirvi per equilibrio e originalità. Qui è possibile anche assaggiare una serie di tapas sia a pranzo che a cena (sbalorditive, pur nella loro semplicità, le bruschette al pomodoro). Per non distogliere mai lo sguardo dal lago, c'è il fine dining di Roteo, dove i sapori mediterranei incontrano le materie prime del territorio, potendo scegliere tra un menù degustazione di 3 portate o uno ancora più ricco, entrambi da assaporare gustando il pairing di calici proposti dal giovane sommelier.

Da questa idea di benessere senza compromessi si sviluppa anche Maison Musa, una collezione di quattro dimore pensate per offrire una privacy assoluta. Qui l'esperienza si trasforma in un invito ad abitare l'ambiente lacustre in totale autonomia, scegliendo la struttura più vicina alla propria sensibilità. C'è Vita B., un appartamento su più livelli che si allunga verso l'acqua con giardino e sauna, e c'è Villa Musa, che domina il paesaggio dall'alto grazie a una spettacolare piscina a sfioro. Chi ama le linee decise del design contemporaneo può rifugiarsi tra le terrazze di Villa Gabi, mentre Ca’ Bela offre un ritiro intimo con giardino e piscina di fronte all'Isola Comacina.

Filario Hotel & Residences

A Lezzeno, il Filario Hotel & Residences inaugura la stagione estiva 2026 svelando un restyling completo del suo lido privato. La spiaggia della struttura è stata infatti interamente personalizzata in collaborazione con la casa di moda Guess per il progetto "Ciao Como". I toni monocromatici del passato lasciano il posto a pattern freschi ed estivi che vestono lettini a baldacchino, cuscini d'arredo e la piattaforma galleggiante sul lago.

L’atmosfera del lido è scandita settimanalmente da performance di musica jazz dal vivo e dj set a filo d'acqua. A completare l'offerta della struttura il ristorante Filo e il beach bar Yeast Side, dove la proposta spazia dalla pizza gourmet ai grandi classici della cucina estiva italiana.

Laqua by the Lake

Sulla sponda orientale del Lago d'Orta, a Pettenasco, sorge un microcosmo che rifugge i flussi del turismo di massa per focalizzarsi sull'essenza del benessere. È il progetto firmato da Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, dove le linee pulite dell'architettura moderna e l'uso di materiali naturali si integrano nel paesaggio fino a diventarne un’estensione. Con 14 suite, appartamenti e una darsena privata, la struttura mette al centro l’acqua e la luce.

Qui la rigenerazione passa per l’area wellness di oltre 200 metri quadrati firmata The Longevity Suite, incentrata sui benefici del freddo e del detox, arricchita da una piscina panoramica e dalla floating bath experience per la deprivazione sensoriale.

La sera, l'experience si compie al ristorante Cannavacciuolo by the Lake (1 stella Michelin), guidato dal giovane Head Chef Gianni Bertone. Una cucina "di cuore", sincera e contemporanea, che unisce la tradizione piemontese a nitidi accenti mediterranei in percorsi degustazione come Brezza e Acquolina, esaltati dalle erbe raccolte direttamente nel piccolo orto del resort.

La Darbia

Sempre sul Lago d'Orta, appena sopra il centro storico di Orta San Giulio, si nasconde un elegante borgo immerso in un parco mediterraneo e vigneti di Nebbiolo. Sospeso con una splendida vista sullo specchio d'acqua, La Darbia è la creatura dei fratelli architetti Gian Carlo e Matteo Primatesta. Il duo ha recuperato un terreno agricolo in disuso e un'antica torre di avvistamento in pietra, dando vita a un boutique hotel dall'estetica discreta e lussuosa, dove l'attenzione all'ambiente è visibile in ogni dettaglio (come l'orto che costeggia i tavoli del bistrot).

I 20 appartamenti godono tutti di una vista privilegiata e sfoggiano uno stile moderno e al tempo stesso rustico, impreziosito da arredi su misura realizzati da un maestro falegname locale e da una palette cromatica che richiama le sfumature della natura circostante.

A completare l'incanto una piscina a sfioro e la proposta del ristorante guidato dallo chef Matteo Monfrinotti: l'esperienza inizia nell'orangerie dedicata all'aperitivo e prosegue a tavola con una cucina che celebra il territorio piemontese, affiancando ai grandi classici un intero menu vegetale in cui i sapori primari incontrano morbidi contrasti mediterranei. Ideale per staccare realmente la spina, anche solo per una giornata con le amiche e un pranzo con vista.

Bianca Relais

Più intimo e raccolto rispetto ai vicini Lario e Ceresio, il Lago di Annone ospita a Oggiono il Bianca Relais, boutique hotel cinque stelle entrato a far parte del portfolio R Collection Hotels. Caratterizzato da ampie vetrate, l'hotel accoglie dieci suite di design dotate di private spa firmate Starpool, circondate da un parco con ulivi secolari, un orto e un piccolo vigneto.

Il vero cuore della nuova stagione è la riapertura del ristorante gastronomico Bianca sul Lago, la cui offerta food & beverage è guidata dallo chef Filippo Oggioni. La proposta si sviluppa attorno al concetto di cucina "sartoriale": i tre menu degustazione (Aurora, Pensieri e Lago) vengono infatti costruiti a mano libera dallo chef dopo un dialogo diretto con il commensale, basandosi sulle sue preferenze e sulla disponibilità quotidiana della dispensa.

La filosofia culinaria, che prevede un aperitivo iniziale consumato direttamente tra i filari dell'orto, si fonda su una rigorosa etica no waste, dove scarti e bucce vegetali vengono nobilitati in infusi ed estratti di benvenuto.