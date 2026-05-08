Il trucco dell’asciugamano in lavastoviglie promette piatti asciutti, ma gli esperti spiegano perché potrebbe essere inutile (o addirittura dannoso)

Magari l'avete visto fare dalla vostra nonna all'epoca, oppure avete visto un video su TikTok... mettere un asciugamano nello sportello della lavastoviglie, richiudere e lasciare che assorba la condensa. Promessa finale: piatti e bicchieri asciutti, senza dover passare il canovaccio.

Prima di trasformarlo nell’ennesima abitudine automatica, però, vale la pena chiedersi se questo trucco con l’asciugamano in lavastoviglie funzioni davvero sulle macchine che usate oggi, o se rischi addirittura di creare problemi alla lavastoviglie stessa.

Da dove nasce il trucco dell’asciugamano in lavastoviglie

I video virali lo raccontano sempre uguale: a fine ciclo aprite lo sportello, appoggiate un panno da cucina pulito sul bordo, richiudete lasciandone una parte all’interno, attendete qualche minuto. Il tessuto, dicono, "beve" vapore e goccioline e vi restituisce stoviglie completamente asciutte.

Dietro c’è un fondo di verità storica. Test del laboratorio Home Care & Cleaning del Good Housekeeping Institute spiegano che l’idea arriva dalle lavastoviglie più datate, con sistemi di asciugatura poco efficienti. In quelle macchine il vapore restava a lungo intrappolato e un panno poteva dare una piccola mano a smaltire condensa e umidità.

Oggi però lo scenario è diverso. I produttori hanno investito proprio sul momento finale del ciclo, con tecnologie dedicate all’asciugatura e funzioni studiate per ridurre l’acqua residua, soprattutto sulla plastica.

Come asciuga davvero una lavastoviglie moderna

Secondo la descrizione tecnica della lavastoviglie, la fase finale prevede un riscaldamento dell’acqua e delle stoviglie. Il calore fa evaporare l’acqua, il vapore si deposita sulle pareti interne più fredde della vasca e scolando porta via una buona parte dell’umidità.

Qui entra in gioco anche il brillantante: molti esperti spiegano che aiuta l’acqua a formare un velo sottile invece di goccioline, così scivola via più facilmente dalle superfici e lascia meno aloni. Se il serbatoio del brillantante è vuoto, è quasi garantito che piatti e bicchieri escano più bagnati.

Resta il fatto che plastica, ciotole profonde e tazze con il fondo concavo sono sempre più problematiche. La plastica accumula meno calore rispetto alla ceramica o al vetro, quindi asciuga peggio. Se poi le concavità sono rivolte verso l’alto, l’acqua ristagna. Non a caso manuali come quelli di Gorenje e Siemens insistono sul carico corretto come chiave anche per l’asciugatura.

**Carta stagnola in lavastoviglie: il trucco virale di TikTok e l’errore che nessuno ti dice**

(Continua sotto la foto)

L’asciugamano nello sportello: trucco che funziona davvero?

Nei moderni test degli esperti, l’asciugamano nello sportello della lavastoviglie non migliora in modo significativo l’asciugatura sui modelli moderni. Può assorbire una parte della condensa se la macchina resta chiusa a lungo, ma non risolve un ciclo sbagliato, un carico fatto male o l’assenza di brillantante.

C’è poi il tema dei possibili danni. Gli esperti spiegano infatti che il panno può impedire allo sportello di chiudere in modo perfettamente ermetico, e nel tempo questo sforzo anomalo può usurare la guarnizione perimetrale. I centri assistenza italiani ricordano che molte perdite d’acqua frontali sono proprio legate a guarnizioni deformate o non aderenti.

Altro punto critico è il vapore. Se infilate un asciugamano e richiudete subito dopo la fine del programma, il tessuto può trattenere una sacca di aria e condensa molto calda vicino allo sportello. Aprendo di colpo, soprattutto se avvicinate il viso per controllare, vi esponete a un getto di vapore che non è piacevole e può provocare piccole scottature.

Cosa fare invece per avere stoviglie asciutte (senza trucchi)

Prima di affidarsi ciecamente al trucco dell'asciugamano in lavastoviglie, conviene riguardare come caricate i cestelli. Piatti non sovrapposti, tazze e ciotole sempre leggermente inclinate, contenitori in plastica nel cestello superiore, concavità orientate in modo che l’acqua possa defluire e nessun oggetto che blocchi i bracci irroratori.

Secondo alcuni marchi, il secondo pilastro è la combinazione programma + impostazioni di asciugatura. I cicli brevi o molto "eco" lavano bene ma tendono a lasciare più umidità. Quando vi serve una perfetta asciugatura, ha senso scegliere un programma intensivo o attivare l’opzione "asciugatura extra" o equivalente. E controllare periodicamente che il serbatoio del brillantante sia pieno, anche se usate pastiglie multifunzione.

Infine, il momento in cui aprite lo sportello conta. Se la vostra lavastoviglie ha l’apertura automatica, i produttori suggeriscono di aspettare circa mezz’ora prima di svuotarla, così la condensa ha il tempo di dissiparsi. Se non c’è autoOpen, basta socchiudere lo sportello di pochi centimetri a fine ciclo per far uscire il grosso del vapore, senza incastrare nulla tra porta e guarnizione.

Quindi, ha ancora senso usare il trucco dell’asciugamano in lavastoviglie? Può avere una sua logica solo su macchine molto vecchie, prive di vera fase di asciugatura, e magari in occasioni eccezionali. Nella vita di tutti i giorni, però, i risultati migliori arrivano da caricamento, brillantante e impostazioni giuste. Se proprio volete sperimentare, usate un panno sottile e asciutto, non forzate mai la chiusura dello sportello e smettete subito se notate anche la minima perdita.