Foglie verdi, profumo intenso e piante più resistenti anche con il caldo: il basilico in vaso può durare tutta l’estate, ma serve qualche attenzione in più rispetto alle classiche piantine del supermercato. Dai rinvasi alle annaffiature, ecco i 7 trucchi per averlo sempre folto e rigoglioso.

Comprare il basilico in vaso il sabato, e ritrovarlo afflosciato il giovedì successivo è un grande classico. Foglie gialle, steli molli, odore sparito: addio pesto, arrivederci caprese sul balcone.

Non avete il pollice nero. Il problema è che il basilico del supermercato è coltivato per durare pochi giorni in cucina, non per sopravvivere mesi in vaso, e che il clima tra sbalzi di primavera e ondate di caldo estive lo stressa parecchio. Con pochi accorgimenti mirati, però, il vostro basilico in vaso può restare rigoglioso da aprile a ottobre.

Trucco 1: rinvasare subito il basilico del supermercato

Quel vasetto di plastica minuscolo con trenta piantine stipate è una bomba a orologeria. Appena arrivate a casa, bagnate leggermente il pane di terra, sfilatelo dal vasetto e dividetelo in 3-4 blocchetti, senza strappare troppo le radici.

Preparate vasi da almeno 20-25 cm di diametro e 15-20 cm di profondità, con fori sul fondo e uno strato di argilla espansa o cocci. Sistemate 1-2 piantine per vaso, aggiungete terriccio, compattate delicatamente e annaffiate. Non lasciatelo mai più di 24 ore nel vasetto originale.

Trucco 2: scegliere il terriccio giusto (e leggero)

Il basilico ama un terreno soffice, arioso, che non trattenga troppa acqua. L’ideale è un terriccio universale di buona qualità mescolato con perlite o sabbia grossolana, circa 70% terra e 30% materiale drenante.

Potete arricchire con un po’ di compost maturo o concime organico per piante aromatiche. Evitate i terreni pesanti, argillosi o che diventano fango: fanno marcire le radici e la pianta collassa in pochi giorni.

Trucco 3: acqua sì, ma senza affogare la pianta

Il ristagno idrico è il killer numero uno del basilico in vaso. Prima di annaffiare, infilate un dito nella terra: se i primi 2-3 cm sono ancora umidi, aspettate. Se sono asciutti, potete bagnare.

Meglio annaffiare al mattino presto o alla sera, mai sotto il sole di mezzogiorno. Versate l’acqua lentamente, fermandovi quando esce dai fori del vaso, e svuotate il sottovaso dopo 15-20 minuti. Sulle foglie, usate solo un vaporizzatore fine nelle ore fresche, per evitare funghi.

Trucco 4: tanta luce, poco sole diretto

Il basilico ha bisogno di molta luce, ma il sole delle 12-16, soprattutto con le estati sempre più torride, gli brucia le foglie. L’ideale è un balcone esposto a est o sud-est: sole del mattino e luce diffusa nel resto della giornata.

Se avete solo un balcone a sud o ovest, create un po’ d’ombra nelle ore più calde con un telo leggero, una tenda o spostando il vaso dietro altre piante. Su un balcone a nord, invece, il rischio è la poca luce: la pianta diventa alta, fragile e con foglie piccole e pallide.

Trucco 5: tagliare dall’alto e togliere subito i fiori

Strappare le foglie grandi in basso indebolisce la pianta. Molto meglio tagliare i rametti dall’alto, appena sopra una coppia di foglie, con forbici ben pulite. Così stimolate il basilico a ramificare e diventa un piccolo cespuglio compatto.

Quando compaiono le infiorescenze, quei ciuffetti bianchi o violacei in cima, vanno eliminate subito. Se lasciate fare, il basilico sposta le energie sui semi e smette di produrre foglie tenere.

Trucco 6: nutrimento leggero ma regolare

In vaso, i nutrienti finiscono in fretta. Da primavera a fine estate potete aggiungere ogni 3-4 settimane un concime organico liquido per aromatiche, molto diluito nell’acqua di irrigazione.

Se il basilico è nello stesso vaso da mesi, togliete con delicatezza un paio di centimetri di terra in superficie e sostituiteli con terriccio fresco arricchito con un po’ di compost. Meglio poco concime che troppo: dosi eccessive rendono le foglie molli e meno profumate.

Trucco 7: proteggere da freddo, vento e sbalzi

Il basilico viene da climi caldi e inizia a soffrire già sotto i 10 °C. Al Nord conviene tenerlo all’aperto solo da metà aprile circa e riportarlo in casa ai primi cali di temperatura autunnali; al Sud la finestra utile è più ampia, ma le notti fresche restano un rischio.

In casa mettetelo vicino a una finestra luminosa, lontano da correnti d’aria e termosifoni. Anche il vento forte dei piani alti può stressare la pianta: se il vostro balcone è molto esposto, scegliete un angolo riparato o una cassetta appoggiata a terra.

Errori da smettere subito se volete un basilico rigoglioso

- Lasciare il basilico nel vasetto del supermercato.

- Usare vasi piccoli, senza fori o senza drenaggio.

- Tenere il vaso in pieno sole nelle ore centrali.

- Annaffiare “a caso” più volte al giorno.

- Lasciare acqua fissa nel sottovaso.

- Strappare foglie singole e non cimare i rami.

- Ignorare fiori e infiorescenze.

Mini FAQ sul basilico in vaso

Perché il basilico ha le foglie gialle?

Di solito è un mix di troppa acqua, poco drenaggio e magari poco ferro nel terreno. Controllate il sottovaso, alleggerite il terriccio e riducete le annaffiature.

Dopo il rinvaso il basilico è moscio: è normale?

Sì, per uno o due giorni può “sedersi” perché le radici hanno subito uno stress. Tenetelo all’ombra luminosa, terra leggermente umida e niente concime per una settimana.

Posso tenere il basilico in cucina tutto l’inverno?

Solo se la stanza è molto luminosa, non troppo calda e senza sbalzi continui tra finestra aperta e termosifone. In molti casi è più realistico considerarlo annuale e ripartire con nuove piantine in primavera.