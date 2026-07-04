Durante le ondate di caldo stendere il bucato all'aperto sembra la scelta più pratica, ma può rivelarsi un errore. Tra polline, smog e raggi UV, i vestiti rischiano di rovinarsi e chi soffre di allergie può aggravare i sintomi. Ecco perché è meglio adottare qualche accorgimento in più.

Le previsioni parlano chiaro: nuova ondata di caldo, città in bollino rosso e termometro fisso sopra i 35 gradi. Automaticamente scatta il riflesso: lavatrice a manetta e panni stesi fuori, così “asciuga in un attimo”.

Il punto è che proprio in quei giorni il balcone con le mollette può trasformarsi nel peggior nemico di chi soffre di allergie, ma anche dei vostri vestiti preferiti. Tra polline, smog e raggi UV, il bucato all’aperto durante un’ondata di caldo è una falsa buona idea.

Cosa succede ai vostri panni durante un’ondata di caldo

Secondo i materiali di Epicentro, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità, un’ondata di caldo è un periodo prolungato di temperature molto elevate, spesso con aria stagnante in particolare nelle città. Tradotto: quello che c’è nell’aria resta lì, più concentrato del solito.

In queste condizioni aumentano sia l’ozono e gli inquinanti atmosferici, sia la dispersione di polline. L’aria è un cocktail compatto di granuli microscopici e particolato che si deposita ovunque. Anche, e soprattutto, sui tessuti bagnati. L’esperto di pulizie domestiche britannico Nigel Bearman, fondatore dell’azienda Daily Poppins, lo riassume così: «Il bucato umido si comporta come una spugna che assorbe il polline».

Le fibre di cotone, lino e spugna trattengono questi granuli mentre il capo asciuga. Il polline non “evapora” con l’acqua: resta aggrappato al tessuto e rientra con voi in casa, finendo nel letto, nell’armadio e sulla pelle. Non a caso diverse brochure su pollini e allergie, come quelle diffuse da realtà specializzate tipo Allergosystem, consigliano esplicitamente di non stendere il bucato all’aperto in stagione pollinica.

Polline, smog e raggi UV: il cocktail che non volete sulle lenzuola

In Italia si stima che oltre il 20% della popolazione soffra di allergie ai pollini. Febbre da fieno, rinite, occhi che bruciano, tosse: vi basta infilare una maglietta “pulita” ma caricata di polline per innescare i sintomi. Durante le famose “bombe di polline” dell’estate, con caldo intenso e piante al massimo della fioritura, anche chi non si è mai considerato allergico può iniziare a starnutire.

Alle allergie si aggiunge lo smog. Se vivete su una strada trafficata, il vostro balcone è avvolto in un mix di gas di scarico, polveri sottili e ozono, che nelle ondate di caldo aumenta proprio per effetto del sole forte. I panni stesi fuoridiventano una sorta di filtro: assorbono gli odori e trattengono il particolato, che poi respirate di notte sulle lenzuola“appena lavate”.

E poi ci sono i raggi UV. Il sole di luglio su un tessuto bagnato è un acceleratore di invecchiamento: scolorisce soprattutto i capi scuri e accesi, indebolisce le fibre e rende asciugamani e lenzuola più ruvidi al tatto. I tessuti naturalimolto assorbenti, come cotone e lino, e quelli tecnici sintetici soffrono particolarmente il caldo estremo. Il risultato, dopo qualche estate, è il vostro abito preferito che sembra già vecchio di dieci anni.

Come asciugare i vestiti in sicurezza quando fa troppo caldo

Il consiglio principale degli allergologi e delle associazioni dedicate ai pollini è chiaro: nei periodi di alta concentrazione meglio asciugare il bucato in casa. Non significa trasformare il salotto in una giungla umida, basta un minimo di strategia.

Usate uno stendino pieghevole in una stanza ampia e arieggiata, meglio se non quella dove dormite. Posizionatelo lontano dalle pareti e aprite le finestre nelle ore meno calde, creando corrente d’aria. Se avete il condizionatore, impostate una modalità che favorisca anche la deumidificazione. Diversi esperti di qualità dell’aria interna ricordano che, per evitare muffe, l’umidità dovrebbe restare sotto il 50%.

Un deumidificatore è il migliore alleato nelle ondate di caldo: accorcia i tempi di asciugatura e protegge pareti e armadi. Per chi soffre di asma o rinite, lenzuola e asciugamani possono passare in asciugatrice con un buon filtro: consumate un po’ di energia in più, ma guadagnate in salute e sonno tranquillo.

Se proprio dovete stendere fuori: le regole minime di sopravvivenza

A volte lo stendino indoor non basta, o lo spazio è quello che è. In questi casi non serve sentirsi in colpa, basta ridurre al minimo il rischio. Alcune regole pratiche:

Controllate il bollettino dei pollini o le app meteo-allergie della vostra zona: se segnano livelli alti, rimandate il bucato non urgente.

o le della vostra zona: se segnano livelli alti, rimandate il bucato non urgente. Evitate le ore centrali e il tardo pomeriggio, quando caldo e polline tendono a essere più intensi: meglio tra l’alba e la metà mattina, o dopo il tramonto.

e tendono a essere più intensi: meglio tra l’alba e la metà mattina, o dopo il tramonto. Preferite il lato interno del cortile a quello sulla strada trafficata e, se possibile, una zona ombreggiata.

Non lasciate i capi fuori tutto il giorno: poche ore, poi scuoteteli energicamente prima di portarli in casa.

Per vestiti e biancheria di bambini, anziani e persone allergiche, nei giorni di ondata di caldo con allerta pollineè più prudente evitare del tutto l’asciugatura all’aperto.

Checklist veloce per le prossime ondate di caldo

Da tenere a portata di smartphone ogni volta che annunciano un nuovo picco di temperature:

C’è allerta caldo o polline oggi nella mia zona?

o oggi nella mia zona? Il mio balcone dà su una strada trafficata o su un cortile interno più riparato?

Ho una stanza in cui posso stendere con finestra aperta e, se serve, deumidificatore ?

? Quali capi devo proteggere di più ( lenzuola , asciugamani , vestiti dei bambini, di chi è allergico)?

, , vestiti dei bambini, di chi è allergico)? Posso programmare lavatrice e asciugatura fuori dalle ore più calde e dai picchi di polline?

Una piccola organizzazione in più, e il bucato resta davvero pulito, non solo profumato.