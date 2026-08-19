Quando Taylor Swift cambia capelli, succede qualcosa. Il nuovo caschetto lungo con frangia piena, sfoggiato da neosposa in campagna inglese, è il segnale più forte dai tempi dell’era 1989.

Agosto 2026, campagna vicino Bath: al matrimonio dei collaboratori storici Oli Jacobs e Laura Sisk, ai Real World Studios di Peter Gabriel, Taylor Swift arriva con un taglio di capelli completamente nuovo. Abito blu notte costellato di applicazioni dorate, anello di fidanzamento importante e, sotto, una fede sottile in oro giallo che conferma lo status di Mrs Kelce.

Mentre negli Stati Uniti Travis Kelce si allena con una fede semplice che richiama la sua, le foto dal matrimonio inglese raccontano un’altra storia: quella del primo vero look da neosposa di Taylor. E il messaggio passa subito dai capelli. Perché lei, da sempre, usa i tagli come un comunicato stampa in codice: quando cambia la testa, cambia anche l’era.

Il debutto del lob da neosposa di Taylor Swift

A occhio distratto potrebbe sembrare “solo” un taglio medio, ma chi segue l’evoluzione beauty della cantante sa che è la trasformazione più netta dagli anni del bob di 1989. Le lunghezze lunghissime dell’ultimo tour, quasi fino alla vita, lasciano il posto a un caschetto che sfiora le spalle e mette in primo piano il viso.

Tecnicamente non è il caschetto corto al mento del 2014. I capelli biondi scendono appena sotto le spalle, all’altezza delle clavicole: quello che i parrucchieri chiamano lob, o long bob. La linea è quasi pari, con una leggerissima scalatura interna per evitare l’effetto “blocco”. Lo styling è a onde morbide, come se fossero state spazzolate dopo un ferro ampio, per un risultato naturale e vissuto, molto diverso dalle onde scolpite da red carpet.

Il colore resta nel suo classico biondo caldo, più miele che ghiaccio. Una scelta in linea con le tendenze individuate da Vogue Italia, che per il 2026 segnala i caschetti medi biondi e i clavi-cut alle clavicole tra i tagli più richiesti nei saloni.

Bob, lob o caschetto lungo? Come chiamare (e chiedere) il taglio

Il dibattito fra fan è immediato: bob, long bob, capelli “solo un po’ più corti”? Per i professionisti la distinzione è chiara. Il bob classico, o caschetto, va dal mento a poco sopra le spalle. Il long bob occupa la zona tra spalle e clavicole, spesso leggermente allungato davanti. Il taglio di Taylor cade esattamente lì, con la forza grafica di un bob ma la praticità di un medio.

Il vero plot twist, però, è la frangia piena. Dopo anni di frangia a tendina morbida, torna una frangia compatta, densa, che arriva alle sopracciglia e si incurva leggermente ai lati. Insieme alle punte pari, incornicia il viso e dona quell’aria da nuova era che richiama le proporzioni di 1989 e, in parte, di Reputation, ma senza l’estremismo del biondo platino “Bleachella”.

Se state pensando di copiarlo, la frase da usare in salone è semplice: un caschetto lungo alle clavicole, linea quasi pari con poca scalatura interna, frangia piena all’altezza delle sopracciglia e styling mosso morbido. Su un viso ovale o a cuore funziona quasi sempre; su un viso tondo si può alleggerire la frangia, su uno squadrato allungare di un paio di centimetri il davanti per addolcire i tratti.

Capelli come ere: cosa annuncia questo nuovo taglio

Ripercorrere la carriera di Taylor tramite i capelli è quasi più facile che tramite le classifiche. I ricci country di Nashville erano l’era ingenua. Con Red sono arrivati il liscio e la frangia dritta, mentre le canzoni diventavano più adulte. Poi il bob medio e swingy di 1989, insieme alla svolta pop e alla vita a New York.

Nel 2016 il bob platino del Met Gala ha anticipato l’era più dark di Reputation. La pandemia ha portato le onde lunghe e morbide di Folklore, Evermore, Midnights e The Tortured Poets Department, con un’estetica più privata e letteraria. Ora, dopo il matrimonio con Travis Kelce, arriva il taglio medio da neosposa: più pratico, ma tutt’altro che banale.

La tendenza del “taglio post nozze”, raccontata anche dalle riviste internazionali, parla di spose che, finito il capitolo acconciatura da matrimonio, scelgono di alleggerire e cambiare silhouette. Nel suo caso il messaggio sembra chiaro: meno principessa con chioma da fiaba, più donna adulta che porta fede e carriera con la stessa naturalezza del nuovo lob.

Per chi guarda da casa, il bello è che si tratta anche di uno dei tagli più copiabili del momento. Non richiede manutenzione estrema, funziona sia liscio sia mosso, permette di legare i capelli ma anche di lasciarli sciolti senza troppi sforzi. Se i capelli di Taylor continuano a segnare le sue ere, questo caschetto lungo alle clavicole suggerisce una fase più matura, centrata e, sì, sorprendentemente facile da portare anche nella vita reale.

Her hair now is the same length as her 2017 hair 😭 pic.twitter.com/qeZdTBmTUQ — Taylor Swift Fan Archive (@Taylors_Archive) August 16, 2026