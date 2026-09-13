Pulire il bollitore non serve solo a togliere la patina bianca dal fondo: con pochi gesti mirati allungate la vita dell’elettrodomestico, risparmiate energia e bevete bevande più buone.

Il bollitore elettrico è uno di quegli oggetti che usate senza pensarci troppo, finché un giorno sollevate il coperchio e vedete il fondo tutto bianco. Quel velo opaco è calcare puro, cioè sali minerali che si sono depositati dopo ogni ebollizione.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i sali di calcio e magnesio presenti nell’acqua potabile non sono pericolosi per la salute alle concentrazioni normali. Il problema è un altro: un bollitore incrostato impiega più tempo a scaldare l’acqua, consuma di più e si usura prima. Vale quindi la pena inserirlo ufficialmente nella vostra routine di pulizia.

Perché il bollitore si riempie di calcare (e perché dovreste occuparvene)

Ogni volta che fate bollire l’acqua, una parte dei sali di calcio e magnesio precipita e si attacca alle pareti interne e alla resistenza. Se l’acqua è molto dura, il processo è velocissimo: bastano poche settimane perché compaia la tipica crosticina bianca.

La durezza dell’acqua si misura in gradi tedeschi (°dH). In molte zone italiane l’acqua è mediamente dura o dura, quindi il bollitore è “in prima linea” contro il calcare. Più è dura l’acqua e più spesso usate l’elettrodomestico, più in fretta si riempirà di incrostazioni.

Il calcare non rende l’acqua sporca, ma la rende meno piacevole: si possono staccare piccoli frammenti che galleggiano nella tazza, la superficie può apparire opaca e, nei casi estremi, si sente un retrogusto “gessoso”. Inoltre lo strato di deposito isola la resistenza, allunga i tempi di ebollizione e costringe il bollitore a lavorare a temperature più alte, con il rischio di accorciarne la vita.

La buona notizia è che, con una decalcificazione periodica e una pulizia esterna corretta, il bollitore torna praticamente come nuovo in pochi passaggi.

Pulizia interna passo dopo passo: aceto, acido citrico e limone

Prima di tutto, la parte noiosa ma fondamentale.

1. Scollegate il bollitore dalla presa.

2. Lasciatelo raffreddare completamente.

3. Leggete il manuale: alcuni produttori vietano aceto bianco e rimedi “fai da te” e chiedono decalcificanti specifici. In quel caso, attenetevi alle istruzioni ufficiali.

Se aceto o acido citrico sono consentiti, potete procedere così.

Metodo con aceto bianco

Ideale per acciaio e vetro, se il manuale lo permette.

Riempite il bollitore con acqua fino a circa tre quarti della capacità massima. Portate a ebollizione e aspettate lo spegnimento automatico. Quando l’apparecchio è spento, aggiungete la quantità di aceto bianco indicata dal produttore (in genere pochi bicchieri), evitando di respirare i vapori forti. Lasciate agire da una a diverse ore, in base allo spessore del calcare. Potete controllare ogni tanto aprendo il coperchio. Svuotate completamente e risciacquate più volte con acqua corrente, finché l’odore di aceto è minimo. Fate bollire solo acqua pulita e buttatela, per eliminare gli ultimi residui di gusto.

Metodo con acido citrico o limone

È la soluzione più “neutra”: niente odore pungente, perfetta se odiate l’aroma di aceto.

Sciogliete in acqua la quantità di acido citrico indicata sulla confezione (di solito alcuni cucchiai per litro) oppure il succo filtrato di uno o due limoni. Versate la soluzione nel bollitore, senza superare il livello massimo. Lasciate agire il tempo consigliato, da mezz’ora a qualche ora a seconda delle incrostazioni. Svuotate e risciacquate con cura più volte. Anche qui, concludete con una bollitura di sola acqua, poi buttatela.

Qualunque metodo scegliate, non cedete alla tentazione di “aiutarlo” con coltelli, spugnette abrasive o pagliette metalliche: rischiate di rigare l’interno o danneggiare la resistenza, rendendo inutilizzabile l’apparecchio.

Se dopo un ciclo il calcare è ancora evidente, meglio ripetere il trattamento che passare ad azioni aggressive.

Pulizia esterna, frequenza ideale e trucchi anti-calcare

Per l’esterno le regole sono poche, ma rigide. Il bollitore elettrico e soprattutto la base non vanno mai immersi in acqua e non vanno puliti con vapore.

La routine sicura è questa:

Scollegate il bollitore e lasciatelo raffreddare.

Passate un panno morbido leggermente inumidito, con un goccio di detergente delicato se necessario.

Insistete sul beccuccio e sul coperchio, dove si accumulano schizzi e ditate.

Asciugate subito con un panno pulito, facendo attenzione alla zona dei contatti elettrici, che deve restare perfettamente asciutta.

Per mantenere l’apparecchio efficiente, la decalcificazione interna va modulata in base a uso e acqua. Come riferimento, per un bollitore usato fino a cinque volte al giorno:

- con acqua dolce, fino a circa 18 °dH, può bastare una decalcificazione ogni 3 mesi;

- con acqua dura, oltre 18 °dH, è spesso consigliato intervenire ogni mese.

Sono indicazioni generali: il manuale del vostro modello ha sempre la precedenza. Un buon trucco è osservare il fondo: appena compare una patina bianca uniforme o notate frammenti nell’acqua, è il momento di intervenire, senza aspettare che lo strato diventi spesso.

Per rallentare la formazione di calcare:

svuotate il bollitore dopo ogni uso, invece di lasciare acqua stagnante per ore;

se il produttore lo permette, fate un rapido risciacquo interno e asciugate con un panno morbido;

nelle zone con acqua molto dura, valutate l’uso di acqua filtrata o addolcita;

fate caso ai tempi: se l’acqua impiega sempre più tempo a bollire a parità di quantità, le incrostazioni stanno aumentando.

Bastano pochi minuti al mese per tenere sotto controllo il calcare, allungare la vita del bollitore e godervi tè e tisane senza “effetto gesso” sul fondo della tazza.