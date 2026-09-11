Tra chi mette la carta forno ovunque e chi la bandisce dalla friggitrice ad aria, la verità sta nel mezzo e la spiega la fisica, con qualche regola pratica da seguire

Secondo Altroconsumo, la friggitrice ad aria è «equivalente a un forno ventilato ad alta potenza». In cucina però il dilemma è molto meno accademico: si può o no usare la carta da forno in friggitrice ad aria senza rischiare disastri, fumo o cibi molli.

La scena è sempre la stessa: voi cercate di tenere il cestello pulito, magari per quelle bruschette al volo, e la mano corre automaticamente al rotolo di carta. Qualcuno vi dice che rovinate la cottura, qualcun altro giura che senza carta è impossibile da pulire. La risposta secca? Sì, la carta forno si può usare, ma solo rispettando la fisica dell’aria calda e, soprattutto, quello che dice il manuale del vostro modello.

Come funziona davvero la friggitrice ad aria

Per capire il sì o no alla carta forno bisogna guardare dentro l’elettrodomestico. In alto c’è una resistenza che scalda, dietro una ventola che soffia aria calda a grande velocità. È il principio della convezione: l’aria si scalda, si muove in circolo e cuoce il cibo in modo uniforme.

Il cestello bucherellato non è una scelta estetica. Quei fori sono le autostrade dell’aria calda. Se li coprite con un foglio compatto di carta da forno, create un tappo: l’aria non passa più dal basso, la crosta non si forma, i tempi si allungano e il risultato è molto meno croccante.

Il professore di fisica e divulgatore Vincenzo Schettini, noto come La fisica che ci piace, lo spiega così anche nei suoi video: l’aria deve poter “girare” intorno al cibo. Se trova un ostacolo pieno, cambia il comportamento dell’intera friggitrice.

Regola d’oro, quindi: la carta forno va bene solo se non blocca il flusso d’aria e non può avvicinarsi alla resistenza. Tutto il resto è negoziabile, questa parte no.

Carta da forno in friggitrice ad aria: sì o no?

Partiamo dai casi in cui la risposta è no, senza discussioni.

No, se il manuale lo vieta in modo esplicito. Alcuni modelli, come certe friggitrici a doppio cestello di Kasanova, scrivono chiaramente di non usare mai carta forno. La motivazione è semplice: il flusso d’aria può sollevare il foglio e farlo arrivare alla resistenza calda, con rischio di bruciature o addirittura di incendio.

No, se pensate di preriscaldare la friggitrice ad aria con la sola carta sul fondo, senza cibo sopra che la tenga ferma. In questo caso il foglio diventa leggerissimo e può svolazzare ovunque.

No, se coprite completamente fori e pareti del cestello. Così annullate la funzione principale dell’apparecchio, cioè la circolazione d’aria. Otterrete una sorta di teglia improvvisata, ma allora tanto vale usare il forno tradizionale.

Sì, ma con condizioni chiare, quando:

- il manuale consente l’uso di carta forno o alluminio, come fanno per esempio alcuni modelli Tognana;

- usate carta da forno certificata per alte temperature, con indicazione in etichetta di almeno 220 °C, che è il valore tipico segnalato per questo materiale;

- la carta non tocca e non può toccare le resistenze, nemmeno se l’aria la muove leggermente;

- coprite solo la parte piena del cestello, lasciando liberi i fori laterali;

- sopra la carta c’è sempre cibo a sufficienza, che la ancora al fondo.

Altroconsumo ricorda che la friggitrice è come un forno ventilato molto potente. Lo stesso buonsenso che usate nel forno (niente carta a contatto con le resistenze, niente temperature oltre il limite indicato) va applicato anche qui.

Quale carta usare e le regole di sicurezza

Non tutte le “carte” sono uguali. Quella giusta è solo la carta da forno specifica per la cottura, con indicazione chiara della temperatura massima. Via invece la carta cerata, la carta da panino, il cartone delle confezioni: possono fumare, bruciare o rilasciare sostanze indesiderate.

Potete usare:

- carta forno normale, ritagliata su misura, per preparazioni umide o compatte, come lasagne, torte salate, frittate;

- carta forno forata (o un foglio normale bucherellato con le forbici) per patatine, nuggets, verdure croccanti, bocconcini di pollo.

In pratica: se puntate alla croccantezza dal basso, meglio la versione forata. Se dovete solo evitare che un composto liquido si attacchi, va bene la carta piena, purché non trasformi il cestello in una vaschetta chiusa.

Cinque regole di sicurezza da tenere sempre a mente:

1. Leggete il manuale della vostra friggitrice. Se vieta la carta forno, non ci sono trucchi social che tengano.

2. Controllate l’etichetta della carta: la temperatura massima indicata deve essere uguale o superiore a quella che impostate.

3. Non mettete mai la carta da sola nel cestello, senza alimenti sopra. Né per il preriscaldamento né per provarla.

4. Ritagliate il foglio in modo che copra solo il fondo pieno, senza risalire sui bordi e senza ostruire i fori laterali.

5. Se vedete che la carta si solleva o si deforma verso l’alto, spegnete subito. Quel setup non è sicuro per voi e per l’elettrodomestico.

Per orientarvi nella pratica potete usare una piccola bussola mentale. Patatine, ali di pollo, crocchette: sì, ma solo con carta forata o direttamente a contatto con il cestello. Lasagne monoporzione, brownie, mini tortiere: sì, con carta piena ben aderente al fondo. Formaggi che colano o impasti molto grassi: valutate il vostro modello, perché il rischio fumo è alto, con o senza carta.

La domanda iniziale quindi cambia leggermente forma. Più che “carta da forno in friggitrice ad aria: sì o no?”, la vera distinzione è: l’aria può continuare a circolare liberamente e la carta resta lontana dalla resistenza? Se la risposta è sì, siete nella zona sicura. Sempre dopo avere dato un’occhiata al manuale e all’etichetta.