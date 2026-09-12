La seconda casa al lago è il nuovo sogno degli italiani, ma i prezzi sono esplosi. Ecco dove il metro quadro costa ancora sorprendentemente poco rispetto alle località vip.

Secondo i dati elaborati da Casa.it sulle principali località lacustri italiane, nel 2026 una casa al lago costa in media 3.534 euro al metro quadro. Il prezzo complessivo si aggira intorno ai 354 mila euro, con un aumento annuo dell'8%. Il sogno non è però irraggiungibile: tra grandi laghi iconici e bacini meno famosi ci sono differenze di prezzo enormi, con alcuni specchi d'acqua che valgono la metà di altri.

Tradotto: la casetta per i weekend non è più un capriccio da film, ma un investimento da pianificare con attenzione, soprattutto se il budget non è infinito. Gli esperti del Gruppo Tecnocasa ricordano che dal 2020 al 2024 i prezzi delle case al lago sono saliti in media del 19,1%, con il Lago di Garda in testa a +24,3%.

Casa al lago: benessere sì, ma con un occhio al metro quadro

Possedere una seconda casa sul lago significa avere un rifugio pronto contro caldo cittadino e stress, con acqua, verde e silenzio che fanno subito scendere la pressione. Come ricorda Morabito Immobiliare, la qualità della vita migliora già dal momento dell'arrivo e il lago permette sia relax sia vacanze attive, tra sport e passeggiate.

Proprio per questo è essenziale chiarirsi le idee: capire se si desidera una casa per la famiglia nei weekend, un investimento da affittare ai turisti o entrambe le cose. Da questa risposta dipendono il tipo di zona, il taglio, persino il lago su cui ha senso concentrarsi e, spesso, il supporto di un professionista locale.

I laghi dove il metro quadro costa meno

Secondo la mappa di Casa.it, il vero paradiso per chi ha un budget limitato è il Centro Italia. Il lago più economico in assoluto è il Lago di Vico, nel Lazio, dove il prezzo medio è di 777 euro al metro quadro, meno di un quarto di quanto si paga sul Garda.

Nel comune di Caprarola, sempre affacciato sul Lago di Vico, si scende addirittura a circa 699 euro al metro quadro. Qui un appartamento tipo vale poco più di 50 mila euro, meno di una city car super accessoriata. Subito dopo, il Lago Trasimeno in Umbria si ferma a 1.297 euro al metro quadro: in borghi come Tuoro sul Trasimeno i valori scendono ancora, rendendo possibili acquisti sotto i 100 mila euro.

Sempre nel Lazio, il Lago di Bolsena offre paesaggi vulcanici a circa 1.488 euro al metro quadro. Con questo livello di prezzi, con un budget intorno ai 120 mila euro si può già pensare a un trilocale da 75-80 metri quadrati. Più a nord, in Piemonte, il Lago d'Orta resta un piccolo gioiello ancora accessibile: la media è di 1.870 euro al metro quadro, ma a Omegna si scende a circa 1.500.

Tra le sorprese del Nord figurano il Lago di Ledro, in Trentino, con circa 1.895 euro al metro quadro. Il più selvaggio Lago d'Idro, spiegano dal Gruppo Tecnocasa, vede quotazioni tra 1.600 e 1.800 euro in prima fila. Chi vuole restare vicino a Roma può guardare al Lago di Bracciano, che si mantiene sotto i 2.000 euro al metro quadro pur offrendo un contesto curato e collegamenti comodi con la capitale.

Risparmiare nei laghi “vip”: Garda, Como, Maggiore, Iseo

Se sognate il Lago di Garda, preparatevi a cifre importanti: è il bacino più caro d'Italia con 4.768 euro al metro quadro di media, e in comuni come Torri del Benaco si superano i 7.000. Qui la strategia per spendere meno, spiegano gli analisti di Tecnocasa, è semplice: spostarsi di pochi chilometri nell'entroterra, verso Affi, Cavaion, Costermano o Caprino, dove il metro quadro oscilla tra 1.800 e 2.650 euro.

Sul Lago di Como i prezzi sfiorano in media i 3.765 euro al metro quadro, ma la sponda lecchese offre spiragli interessanti. Secondo i dati raccolti da Casa.it e dal Gruppo Tecnocasa, in comuni come Colico, Mandello del Lario, Perledo o Bellano l'usato si trova spesso fra 2.400 e 3.000 euro al metro, con una vista lago comunque spettacolare.

Anche sul Lago Maggiore e sul Lago d'Iseo si può risparmiare scegliendo le località meno glamour: Lesa, Angera o Meina sul Maggiore, Lovere, Pisogne, Paratico o Predore sull'Iseo restano su quotazioni intorno ai 1.800-2.300 euro al metro quadro. Sono destinazioni perfette per chi vuole aria di lago, ma è disposto a rinunciare alla passeggiata più famosa in cambio di un bilocale a prezzi ancora umani.

Tre mosse furbe per comprare davvero a poco prezzo

La prima mossa è accettare qualche compromesso: seconda fila rispetto al lungolago, magari su una collina panoramica, dove il solo fatto di non essere “fronte acqua” taglia anche del 20-30% il prezzo al metro. La seconda è valutare immobili da ristrutturare, soprattutto nei laghi meno cari, dove i valori di partenza sono già bassi e gli interventi possono aumentare molto il potenziale di rivendita o di affitto turistico.

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