Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Tra anniversari importanti, collaborazioni inaspettate e grandi ritorni, la moda guarda al passato ma pensa già al futuro. E noi di Grazia.it non perdiamo il passo. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e un nuovo capitolo per La Perla

(Courtesy of Press Office)

Pizzi preziosi, lavorazioni impeccabili e quella lingerie che ha insegnato a generazioni di donne che ciò che indossiamo sotto può essere bello quanto ciò che mostriamo. La Perla è uno di quei nomi che fanno parte della storia della moda italiana. Nata a Bologna nel 1954 dall’intuizione di Ada Masotti, ha trasformato l’intimo in qualcosa di più: eleganza, qualità e cultura del saper fare. Oggi riparte proprio da questo heritage con la Collection #00, che sarà presentata durante la Milano Fashion Week. Un nuovo inizio che guarda avanti senza dimenticare ciò che ha reso La Perla, semplicemente, La Perla.

#FromAdaMasottiWithLove

Fashion Pills: martedì e l’incontro tra Barbour e Paul Smith

(Courtesy of Press Office)

Non c’è due senza tre, soprattutto quando di mezzo c’è lo stile british. Barbour e Paul Smith tornano insieme per la terza volta e questa volta puntano dritti alle Highlands, ispirandosi alla tradizione degli Highland Games scozzesi. Protagonista il verde, insieme ai tartan d’archivio, riletti con quel twist di colore e ironia che è da sempre la firma di Paul Smith. Il risultato? Un incontro tra country style e sartorialità inglese, heritage e voglia di giocare. Very British, of course.

#BarbourWayOfLife

Fashion Pills: mercoledì e la combo che non ti aspetti tra Etro e Birkenstock

(Courtesy of Press Office)

Due mondi lontanissimi, almeno sulla carta. Etro incontra Birkenstock e porta il suo immaginario fatto di Paisley, ricami e dettagli preziosi sulle iconiche Boston e Gizeh. Il risultato è un mix inaspettato tra comfort tedesco e creatività italiana, tra suede, pelle e un tocco decisamente boho. Una collaborazione che dimostra che, nella moda, le combo più strane sono spesso quelle che funzionano meglio.

#EtroBirkenstock

Fashion Pills: giovedì e il comfort di VIVAIA nella collezione RE:WORK

(Courtesy of Press Office)

Il ritorno alla routine passa anche dalle scarpe. Con RE:WORK, VIVAIA ripensa il guardaroba da ufficio partendo da una certezza: oggi lavoriamo, ci muoviamo e ci vestiamo in modo inevitabilmente diverso. Mocassini, slingback, décolleté e stivali diventano più contemporanei, versatili e soprattutto (per fortuna) comodi. È la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Alan Buanne, che porta nel brand un’attitudine ancora più fashion. Perché essere impeccabili dalle nove alle sei non significa più soffrire sui tacchi.

#REWORKRETHINK

Fashion Pills: venerdì e i 150 anni di G.H.BASS.

(Courtesy of Press Office)

Le scarpe che vi stiamo facendo scoprire sono la perfetta sintesi dello stile Grazia.it girl: attraversano le mode senza farsi travolgere. G.H.BASS festeggia 150 anni e i 90 delle iconiche Weejuns, il modello con cui nel 1936 ha introdotto il primo penny loafer al mondo. Per l’occasione arriva la Anniversary Collection, che riscopre le silhouette d’archivio con nuovi dettagli celebrativi. Perché certi classici non invecchiano: diventano semplicemente ancora più cool.

#AnniversaryCollection

Fashion Pills: sabato e il nuovo capitolo di Husky Original!

(Courtesy of Press Office)

Anche se le temperature non si sono ancora abbassate, è bene portarsi avanti e pensare ai capospalla che saranno protagonisti della prossima stagione. Husky Original lo fa partendo dal suo iconico trapuntato, che per la Spring/Summer 2027 si rinnova nelle forme e nella tecnologia. Il brand torna a Parigi, a Who’s Next, con uno sportswear leggero e contemporaneo, tra linee pulite, tonalità naturali e tessuti termoregolabili. Un classico british che continua a cambiare senza perdere la sua identità.

#HuskyOriginal

Fashion Pills: domenica e il grigio che non ti aspetti by Charles & Keith

(Courtesy of Press Office)

Chi ha detto che il grigio è un colore noioso? CHARLES & KEITH lo rende protagonista di Horizons, la capsule che celebra i 30 anni del brand. L’ispirazione arriva da un dettaglio semplicissimo: il grigio delle sue iconiche shopping bag. Da lì, borse, scarpe, occhiali e gioielli si tingono della stessa tonalità, riscoprendo alcuni dei modelli più riconoscibili del marchio. Perché a volte basta cambiare colore per vedere le cose in modo nuovo.

#CharlesAndKeith