Dalla montagna alla città, il guardaroba dell'inverno 2026 si lascia conquistare da volumi avvolgenti, texture morbide e dettagli tecnici.

Il desiderio di sentirsi avvolte, protette e a proprio agio sta cambiando anche il modo di vestire. La moda guarda sempre più alla dimensione del benessere e riscopre il piacere di indossare capi che sappiano coniugare estetica e funzionalità, senza rinunciare alla libertà di movimento. È la filosofia dell'Extreme Coziness, una tendenza che per l'autunno-inverno 2026 trova una nuova interpretazione nella collezione Amaze™ di Columbia, racchiusa nel concept Wildly Soft.

L'idea è quella di trasferire nel guardaroba quotidiano la sensazione rassicurante di un abbraccio, attraverso materiali piacevoli al tatto, imbottiture soffici e silhouette rilassate. Un approccio che porta il know-how tecnico del mondo outdoor in una dimensione più lifestyle, dove la protezione dagli agenti atmosferici incontra un'estetica contemporanea, pensata per la vita di tutti i giorni.





Per comprendere questa evoluzione bisogna fare un passo indietro e ripercorrere la storia di Columbia. Il marchio americano nasce nel 1938 a Portland, in Oregon, come Columbia Hat Company, una piccola azienda familiare specializzata nella produzione di cappelli. Le sue origini sono legate alla storia della famiglia Lamfrom, emigrata dalla Germania e stabilitasi nel Pacific Northwest. Negli anni, l'attività si amplia fino a diventare un punto di riferimento internazionale nell'abbigliamento e nell'attrezzatura outdoor. Un percorso in cui ha avuto un ruolo fondamentale anche Gert Boyle, che nel 1970 assume la guida dell'azienda di famiglia, contribuendo a trasformarla in uno dei nomi più riconoscibili del settore. Da allora, innovazione tecnologica e passione per la vita all'aria aperta sono diventate parte integrante del DNA del brand.

È proprio questa eredità a incontrare oggi una sensibilità diversa, che mette al centro il comfort senza confinare i capi tecnici alle sole occasioni sportive. La protagonista della collezione è Amaze Puff™, una linea di piumini che reinterpreta uno dei grandi classici del guardaroba invernale attraverso volumi contemporanei, tessuti opachi e una particolare attenzione alla morbidezza.







Disponibili in tre lunghezze – Long Hooded, Mid Hooded e Hooded – i modelli giocano con proporzioni differenti per adattarsi a esigenze e stili diversi. A renderli interessanti non è soltanto l'aspetto estetico: l'imbottitura in piuma da 650 fill power, proveniente da fonti responsabili, assicura isolamento termico e leggerezza, mentre la tecnologia Omni-Shield™ contribuisce a respingere l'umidità e a proteggere il tessuto dalle macchie. Una combinazione che permette di affrontare le giornate più fredde senza rinunciare alla praticità.

Anche i dettagli fanno la differenza. Le tasche foderate in pile, i cappucci regolabili, i polsini morbidi e gli spallacci interni sono pensati per rendere ogni modello ancora più funzionale. Alcuni capi integrano inoltre soluzioni impermeabili e tessuti resistenti agli agenti atmosferici. Accanto ai piumini con cappuccio trova spazio anche Amaze Puff™ Vest, il gilet imbottito che aggiunge uno strato di calore lasciando maggiore libertà di movimento: perfetto da indossare sopra una felpa o una maglia nelle giornate di mezza stagione.





Ma Wildly Soft non si ferma al capospalla. La collezione amplia infatti il proprio orizzonte con Amazesweats™, una proposta che traduce la stessa idea di comfort in un piccolo guardaroba casual da indossare dalla mattina alla sera. La linea comprende felpe girocollo e pantaloni a gamba ampia realizzati in fleece pesante, caratterizzati da vestibilità rilassate e un design essenziale. Due alleati per costruire un total look coordinato, da interpretare nel tempo libero, durante una giornata in città o nei momenti dedicati al relax. Anche la palette minimal ed esseziale si presta alle esigenze più diverse: dal classico e immancabile nero, al Dark Stone, un sabbia elegante, fino al Pink Mineral, una sfumatura di rosa chiaro e al Sedona Sage, un verde salvia con sfumature grigie di tendenza.

Il risultato è una collezione versatile, dall'estetica urban e trasversale. Perché il comfort, oggi, non è più soltanto una necessità legata alle temperature o alle attività all'aperto, ma un vero e proprio criterio di stile. E con Amaze™ Columbia dimostra che sentirsi protette e a proprio agio può diventare anche una questione di moda.