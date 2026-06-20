I fogli profumati per asciugatrice non sono l’unico modo per ottenere un bucato morbido e profumato. Esistono alternative semplici, economiche e riutilizzabili che aiutano a ridurre gli sprechi e a risparmiare nel tempo senza rinunciare alla freschezza dei capi.

Ogni volta che fate una lavatrice e poi accendete l’asciugatrice, non pagate solo la bolletta. State bruciando anche fogli profumati, ammorbidenti, profumatori vari. Una confezione di fogli profumabucato può costare da circa 2 a 5 euro per 40 pezzi: in pratica tra 5 e 21 centesimi a ciclo. Moltiplicate per quante asciugature fate in un mese e il conto inizia a diventare interessante.

La buona notizia è che esiste un trucco da tre minuti che permette di tagliare quella voce di spesa, ridurre i rifiuti e avere comunque il bucato profumato. Non vi promette miracoli sulla bolletta della luce, ma qualche euro al mese risparmiato solo sui prodotti per l’asciugatrice sì, e in modo abbastanza elegante.

Perché il bucato in asciugatrice pesa sulla spesa mensile

Il costo di ogni ciclo di asciugatrice è dato da due fattori: energia elettrica e prodotti. Sull’energia incidono il modello, il programma scelto e quanto è pieno il cestello. Su quello potete intervenire fino a un certo punto.

Sui prodotti, invece, avete molto più margine. Se usate regolarmente ammorbidente in lavatrice e fogli profumati in asciugatrice, state comprando ogni mese qualcosa che dura un solo ciclo e finisce nella pattumiera. Secondo le analisi di prezzo sui principali supermercati, un foglio per asciugatrice costa mediamente tra 0,05 e 0,21 euro a uso. Con 20-30 asciugature al mese, sono da 1 a oltre 6 euro solo di “profumo”.

Il trucco: palline di lana e oli essenziali al posto dei fogli profumati

Il cuore dell’hack è semplice: sostituire i fogli monouso con palline di lana per asciugatrice, riutilizzabili per anni, e qualche goccia di olio essenziale diluito.

Le palline di lana sono sfere morbide, spesso vendute in set da 6-8 pezzi. LG Italia spiega che servono a separare i capi nel cestello, migliorare il passaggio dell’aria calda e ridurre un po’ pieghe ed elettricità statica. Altro bonus: niente plastica dura che sbatte rumorosamente nel tamburo.

Gli oli essenziali fanno il resto. Bastano poche gocce su ogni pallina per dare al bucato un profumo leggero ma molto gradevole. Potete scegliere note di lavanda per le lenzuola, agrumi per gli asciugamani, erbe aromatiche per lo sport. E creare miscele “su misura” senza comprare tre prodotti diversi al supermercato.

Passo per passo: come usare le palline di lana con gli oli essenziali

Per un carico medio di asciugatrice usate di solito 3 palline di lana. Per carichi grandi potete salire a 5-6, come suggeriscono diversi produttori e blog specializzati.

Prima del ciclo, mettete sulle palline 3-4 gocce di olio essenziale diluito ciascuna. Gli esperti di cura della casa raccomandano di non esagerare e di evitare gli oli puri in grandi quantità: possono accumularsi sulla lana, macchiare i tessuti e aumentare la infiammabilità. Meglio evitare anche gli oli molto resinosi, come pino o alcune rose sintetiche.

Dopo aver messo le gocce, aspettate qualche minuto che l’olio venga assorbito. Le palline non devono essere bagnate in superficie. Solo a quel punto potete lanciarle nel cestello con i panni e avviare il programma normale che usate di solito.

Un punto importante è la manutenzione. Secondo i test di laboratori di pulizia e sicurezza domestica, è bene lavare le palline almeno una volta al mese per eliminare l’eccesso di oli. Basta metterle in un sacchetto a rete o in un calzino annodato, ciclo delicato con acqua calda, senza detersivo né ammorbidente. Poi asciugarle bene in asciugatrice o all’aria.

Quanto si risparmia davvero ogni mese

Qui arrivano i numeri. Un set di palline di lana costa in Italia, secondo Altroconsumo, tra i 15 e i 23 euro. Molte confezioni dichiarano una durata fino a circa 1.000 cicli. Anche se fossero 800, parliamo di qualche centesimo a ciclo: circa 0,02 euro.

Con i fogli profumati, come abbiamo visto, andate dai 0,05 ai 0,21 euro a ciclo. Passando alle palline, il risparmio sui soli prodotti va quindi da 0,03 a 0,19 euro per asciugatura. Se fate 20-30 cicli al mese, significa un risparmio mensile che può andare da poco più di 1 euro a quasi 6 euro. Non vi paga la vacanza, ma alla fine dell’anno fa la differenza.

Sul fronte energia, alcuni produttori parlano di tempi ridotti del 20-30% grazie alle palline. Altroconsumo, che ha testato diversi set, non ha però rilevato cali di consumo così evidenti. Quindi meglio considerare l’eventuale risparmio energetico come un bonus possibile, non come una certezza.

Pro, contro e mini-checklist per provarlo

Vantaggi:

- meno prodotti monouso comprati e buttati;

- profumo personalizzabile con oli naturali;

- potenziale riduzione di pieghe e staticità;

- costo per ciclo molto basso e durata lunga (fino a circa 1.000 asciugature).

Limiti:

- il profumo è più delicato rispetto ai fogli industriali;

- il tessuto può risultare un filo meno “morbidoso” di quando usate ammorbidenti pieni di siliconi;

- serve un minimo di gestione: ricaricare l’olio e lavare le palline ogni tanto;

- chi ha pelle molto sensibile deve scegliere oli essenziali delicati o evitarli.

Mini-checklist per un test di 30 giorni:

1. Contate quante asciugature fate in una settimana.

2. Calcolate quanto spendete oggi in fogli profumati o profumatori per asciugatrice.

3. Comprate un set di palline di lana e uno o due oli essenziali che vi piacciono.

4. Usate solo questo sistema per 4 settimane, segnando quante volte ricaricate l’olio.

5. A fine mese confrontate: quanti prodotti avete comprato in meno, quanto vi convince il profumo, quanto tempo avete guadagnato in praticità.

Se il bilancio è positivo, il nuovo “profumo di bucato” di casa potrebbe essere proprio quello delle vostre palline di lana.