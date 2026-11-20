Le pulizie di Natale possono iniziare già a novembre: ecco le 7 cose da sistemare subito in casa per arrivare alle Feste con meno disordine e senza stress.

Calendario alla mano: tra poco più di un mese ci saranno albero, cene, ospiti, pacchetti ovunque. Nel frattempo ci sono lavoro, impegni, figli, traffico e il solito senso di “non ce la farò mai”.

L’idea non è trasformare il weekend in una maratona di detersivi. L’obiettivo è diverso: usare novembre per sistemare sette cose strategiche, così a ridosso delle Feste vi resteranno solo le pulizie veloci e le cose belle, cioè decorare e cucinare.

Perché iniziare le pulizie di Natale già a novembre

Le classiche guide alle pulizie di Natale puntano su superfici, specchi, pavimenti, da affrontare pochi giorni prima che arrivino gli ospiti. Funziona, ma solo se la casa sotto è già alleggerita.

Novembre serve proprio a questo: fare decluttering mirato, liberare spazio per addobbi, regali e scorte in cucina, controllare quegli oggetti che in inverno diventano fondamentali, dalla borsa dell’acqua calda agli stivali di gomma.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, gli incidenti domestici rappresentano una parte consistente degli accessi al pronto soccorso. Ha senso quindi usare questo “pre Natale” anche per una verifica di sicurezza su oggetti caldi, scivolosi o rotti.

Il trucco è semplice: una missione al giorno, o al massimo due nel weekend. Mezz’ora concentrata vale più di un pomeriggio intero passato a spostare cose da una stanza all’altra.

Le 7 cose da sistemare subito

1. Ingresso: appendiabiti, scarpiera e ombrelli

L’ingresso è il biglietto da visita di casa, quello che chiunque nota arrivando alla cena della vigilia. Via subito giacche leggere, trench, sandali persi in fondo alla scarpiera.

Lasciate solo cappotti che usate davvero e date a ogni paio di scarpe invernali un posto preciso. Controllate anche gli ombrelli: quelli che si ribaltano al primo soffio di vento vanno eliminati o trasformati in shopper con il tessuto impermeabile, non rimessi nel portaombrelli.

2. Cameretta e armadi dei bambini

Ora che l’estate è lontana è facile capire quali vestiti non andranno più l’anno prossimo. Fate una selezione onesta e preparate una scatola per la donazione.

Stesso discorso per i giocattoli dimenticati: meglio liberarli adesso, prima che arrivino quelli nuovi a Natale. Se l’addio vi sembra difficile, tenete pochi pezzi simbolici e fate una foto ricordo dei preferiti.

3. Beauty corner e bagno ospiti

Nei mobiletti del bagno spesso vivono in pace vecchi phon, piastre “di riserva” e spazzole elettriche mai usate. Decidete cosa serve davvero e portate il resto nei centri di raccolta RAEE del vostro comune.

Stessa regola per i flaconi di profumo e i cosmetici: tenete uno o due flaconi belli come vaso o portacandela, il resto va svuotato e differenziato tra vetro e plastica. Meno bottiglie sui ripiani significa bagno che sembrerà più pulito con una passata di panno la settimana di Natale.

4. Plaid, coperte e borse dell’acqua calda

È il momento di tirare fuori plaid, coperte extra per gli ospiti e copridivani. Lavate ciò che metterete in salotto o in camera degli ospiti e riponete il resto in sacchetti sottovuoto o scatole etichettate.

Controllate anche le borse dell’acqua calda: sul corpo in gomma trovate un simbolo con anno e periodo di produzione. Dopo alcuni anni, soprattutto se compaiono crepe o perdite, è più prudente sostituirle per evitare ustioni fastidiose proprio nei giorni di festa.

5. Scarpe e stivali invernali (anche di gomma)

Prima dei mercatini di Natale sotto la pioggia conviene dare un’occhiata alla scarpiera invernale. Controllate suole consumate, cuciture che cedono, stivali di gomma che si sfaldano o non sono più impermeabili.

Quello che è recuperabile si pulisce bene e si lucida, il resto si porta alle isole ecologiche o si trasforma in fioriera da balcone. In compenso avrete spazio libero per eventuali nuovi acquisti sensati, non dettati dall’emergenza dell’ultimo minuto.

6. Cucina “invisibile”: dispensa, frigo e piccoli elettrodomestici

Per affrontare pranzi, cene e avanzi serve una cucina che respiri. Fate il giro di dispensa e frigo: eliminate scaduti, unite doppioni di pasta e farine mezze aperte, valutate realisticamente cosa userete.

Stessa sorte per piccoli elettrodomestici mai toccati: frullatori “regalo doppio”, centrifughe di cui vi siete stancate, piastre per sandwich impolverate. Meglio venderli o donarli adesso, liberando piani di lavoro che saranno preziosi quando inizierete a cucinare davvero.

7. Soggiorno e superfici a vista

Nel soggiorno a Natale succede tutto: albero, regali, brindisi, foto di famiglia. Per evitare l’effetto magazzino, in novembre concentratevi su tavolini, mensole, librerie basse.

Raccogliete riviste vecchie, soprammobili senza senso, cianfrusaglie tecnologiche. Create già ora lo spazio dove metterete l’albero o il presepe e preparate una cesta per plaid e cuscini in più. A dicembre basteranno aspirapolvere, spolvero rapido e una candela profumata.

Dalla lista al piano: la vostra tabella di marcia natalizia

Per non sentirvi sopraffatte, trasformate queste sette missioni in calendario. Una possibile idea: primo weekend ingresso, cameretta e beauty corner; secondo weekend tessili, scarpe, cucina e soggiorno.

Ogni blocco vale al massimo un’ora, con una playlist che vi piace e magari un timer impostato. Arrivato dicembre, mentre tutti corrono a lucidare casa in un pomeriggio, voi vi limiterete a una rinfrescata veloce. E potrete dedicarvi a ciò che conta davvero: chi avrete seduto a tavola.