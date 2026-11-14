Le coperte pesanti sono il vostro rifugio invernale, ma il pensiero di lavarle in casa fa paura? Qui trovate una guida pratica tessuto per tessuto, per dire addio alla lavanderia.

Quando le serate si fanno fresche, la prima cosa che molte fanno è tirare fuori dall’armadio le coperte pesanti. Sono il simbolo del nido domestico, ma anche l’eterno dilemma: come lavarle a casa senza rovinarle o dover correre in lavanderia.

La buona notizia è che, con qualche accortezza in più rispetto al bucato normale, quasi ogni coperta può essere lavata in lavatrice o a mano. Serve una guida tessuto per tessuto e alcuni numeri chiave su programmi, temperature e capienza della lavatrice.

Controlli iniziali: etichetta, capienza e pretrattamento

Per capire come lavare le coperte pesanti a casa senza sorprese, la prima regola, valida per ogni coperta di lana, pile, cotone o microfibra, è leggere davvero l’etichetta di manutenzione. Se trovate la bacinella barrata, significa niente acqua in casa. Se compare un numero, indica la temperatura massima consentita, spesso 30 o 40 °C.

Subito dopo serve un controllo sulla capienza della lavatrice in kg. Una coperta singola di cotone o pile di solito entra senza problemi in un cestello da 5 kg. Per una matrimoniale servono almeno 7–8 kg, mentre per le coperte più imbottite è preferibile una lavatrice da 9 kg. In ogni caso lasciate circa un terzo del cestello vuoto, così acqua e detersivo possono circolare.

Prima di aprire il cassetto del detersivo, portate la coperta all’aria aperta, scuotetela bene e, se possibile, lasciatela un’ora su balcone o terrazzo. Molta polvere e odori leggermente di chiuso spariranno già così. Per le macchie localizzate usate sapone di Marsiglia, strofinate con delicatezza solo sul punto, lasciate agire qualche minuto e poi procedete al lavaggio, evitando sfregamenti energici.

Lana, pile e microfibra: i delicati da trattare bene

Per una coperta di lana il nemico è il calore. Se l’etichetta lo permette, scegliete il programma lana della lavatrice, con acqua a massimo 30 °C e centrifuga a 400–600 giri. Usate un detersivo delicato per lanaa pH neutro, niente ammorbidente tradizionale. In alternativa lavate a mano in acqua tiepida, muovendo la coperta senza torcerla, e asciugatela sempre in piano su uno stendino orizzontale, lontano da sole diretto e termosifoni.

Per una coperta in pile il rischio è perdere morbidezza. Impostate un programma delicati o sintetici a 30 °C, centrifuga media e poco detersivo liquido. Evitate l’ammorbidente, che appesantisce le fibre, e non mischiate il pile con il cotone che rilascia pelucchi. Le coperte in microfibra preferiscono le stesse temperature basse, ma hanno bisogno di spazio nel cestello: lavatele da sole o con altri capi leggeri e stendetele ben aperte, così non restano pieghe segnate.

Cotone e coperte ponderate: quando il peso fa la differenza

Una coperta di cotone è la più semplice da gestire. Per i colori usate in genere i 40 °C, per le coperte bianche o molto sporche potete arrivare a 60 °C se l’etichetta lo consente. Programma cotone standard e centrifuga normale sono perfetti, purché il carico non sia eccessivo. Arrotolate la coperta, sistematela nel cestello e controllate che la mano passi ancora lungo il perimetro: se è incastrata, la lavatrice farà fatica e il lavaggio sarà meno efficace.

Capitolo a parte per la coperta ponderata, o coperta pesata, imbottita con perline di vetro o di polipropilene. Pesa molto più di una coperta normale e prima di lavarla dovete chiedervi se la vostra lavatrice può sostenerla senza danneggiarsi. Quando l’etichetta permette il lavaggio in acqua, di solito è indicato un ciclo a 30 °C con detersivo delicato e senza asciugatrice né ferro da stiro. Se il peso supera chiaramente la capienza del vostro elettrodomestico, meglio optare per una lavanderia self service o per un lavaggio a mano più gestibile.

Lavaggio a mano, asciugatura e frequenza ideale

Quando la coperta è troppo voluminosa per il cestello o la lana è particolarmente pregiata, il lavaggio a mano in vasca resta l’opzione più sicura. Riempite la vasca con acqua tiepida, non oltre i 30 °C, sciogliete un po’ di detersivo delicato o qualche scaglia di sapone di Marsiglia e immergete la coperta completamente. Lasciatela in ammollo circa venti minuti, poi muovetela dolcemente, come se la cullaste nell’acqua, e risciacquate con acqua alla stessa temperatura, senza strizzare.

L’asciugatura è la fase che decide il risultato finale. Le coperte pesanti trattengono molta umidità e, se restano bagnate al centro, sviluppano facilmente muffa e odore di chiuso. Stendetele sempre in un ambiente ben ventilato, preferibilmente in orizzontale, girandole più volte al giorno. Per alcune coperte in pile o cotone potete usare l’asciugatrice a bassa temperatura, ma solo se l’etichetta lo indica chiaramente. In assenza di sporco evidente, un lavaggio completo ogni quattro-sei settimane è sufficiente, purché tra un ciclo e l’altro arieggiate spesso le coperte e le riponiate in armadio solo quando sono perfettamente asciutte.