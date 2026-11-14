Avete coperte pesanti da lavare? Ecco come farlo a casa senza andare in lavanderia
Quando le serate si fanno fresche, la prima cosa che molte fanno è tirare fuori dall’armadio le coperte pesanti. Sono il simbolo del nido domestico, ma anche l’eterno dilemma: come lavarle a casa senza rovinarle o dover correre in lavanderia.
La buona notizia è che, con qualche accortezza in più rispetto al bucato normale, quasi ogni coperta può essere lavata in lavatrice o a mano. Serve una guida tessuto per tessuto e alcuni numeri chiave su programmi, temperature e capienza della lavatrice.
Controlli iniziali: etichetta, capienza e pretrattamento
Per capire come lavare le coperte pesanti a casa senza sorprese, la prima regola, valida per ogni coperta di lana, pile, cotone o microfibra, è leggere davvero l’etichetta di manutenzione. Se trovate la bacinella barrata, significa niente acqua in casa. Se compare un numero, indica la temperatura massima consentita, spesso 30 o 40 °C.
Subito dopo serve un controllo sulla capienza della lavatrice in kg. Una coperta singola di cotone o pile di solito entra senza problemi in un cestello da 5 kg. Per una matrimoniale servono almeno 7–8 kg, mentre per le coperte più imbottite è preferibile una lavatrice da 9 kg. In ogni caso lasciate circa un terzo del cestello vuoto, così acqua e detersivo possono circolare.
Prima di aprire il cassetto del detersivo, portate la coperta all’aria aperta, scuotetela bene e, se possibile, lasciatela un’ora su balcone o terrazzo. Molta polvere e odori leggermente di chiuso spariranno già così. Per le macchie localizzate usate sapone di Marsiglia, strofinate con delicatezza solo sul punto, lasciate agire qualche minuto e poi procedete al lavaggio, evitando sfregamenti energici.
Lana, pile e microfibra: i delicati da trattare bene
Per una coperta di lana il nemico è il calore. Se l’etichetta lo permette, scegliete il programma lana della lavatrice, con acqua a massimo 30 °C e centrifuga a 400–600 giri. Usate un detersivo delicato per lanaa pH neutro, niente ammorbidente tradizionale. In alternativa lavate a mano in acqua tiepida, muovendo la coperta senza torcerla, e asciugatela sempre in piano su uno stendino orizzontale, lontano da sole diretto e termosifoni.
Per una coperta in pile il rischio è perdere morbidezza. Impostate un programma delicati o sintetici a 30 °C, centrifuga media e poco detersivo liquido. Evitate l’ammorbidente, che appesantisce le fibre, e non mischiate il pile con il cotone che rilascia pelucchi. Le coperte in microfibra preferiscono le stesse temperature basse, ma hanno bisogno di spazio nel cestello: lavatele da sole o con altri capi leggeri e stendetele ben aperte, così non restano pieghe segnate.
Cotone e coperte ponderate: quando il peso fa la differenza
Una coperta di cotone è la più semplice da gestire. Per i colori usate in genere i 40 °C, per le coperte bianche o molto sporche potete arrivare a 60 °C se l’etichetta lo consente. Programma cotone standard e centrifuga normale sono perfetti, purché il carico non sia eccessivo. Arrotolate la coperta, sistematela nel cestello e controllate che la mano passi ancora lungo il perimetro: se è incastrata, la lavatrice farà fatica e il lavaggio sarà meno efficace.
Capitolo a parte per la coperta ponderata, o coperta pesata, imbottita con perline di vetro o di polipropilene. Pesa molto più di una coperta normale e prima di lavarla dovete chiedervi se la vostra lavatrice può sostenerla senza danneggiarsi. Quando l’etichetta permette il lavaggio in acqua, di solito è indicato un ciclo a 30 °C con detersivo delicato e senza asciugatrice né ferro da stiro. Se il peso supera chiaramente la capienza del vostro elettrodomestico, meglio optare per una lavanderia self service o per un lavaggio a mano più gestibile.
Lavaggio a mano, asciugatura e frequenza ideale
Quando la coperta è troppo voluminosa per il cestello o la lana è particolarmente pregiata, il lavaggio a mano in vasca resta l’opzione più sicura. Riempite la vasca con acqua tiepida, non oltre i 30 °C, sciogliete un po’ di detersivo delicato o qualche scaglia di sapone di Marsiglia e immergete la coperta completamente. Lasciatela in ammollo circa venti minuti, poi muovetela dolcemente, come se la cullaste nell’acqua, e risciacquate con acqua alla stessa temperatura, senza strizzare.
L’asciugatura è la fase che decide il risultato finale. Le coperte pesanti trattengono molta umidità e, se restano bagnate al centro, sviluppano facilmente muffa e odore di chiuso. Stendetele sempre in un ambiente ben ventilato, preferibilmente in orizzontale, girandole più volte al giorno. Per alcune coperte in pile o cotone potete usare l’asciugatrice a bassa temperatura, ma solo se l’etichetta lo indica chiaramente. In assenza di sporco evidente, un lavaggio completo ogni quattro-sei settimane è sufficiente, purché tra un ciclo e l’altro arieggiate spesso le coperte e le riponiate in armadio solo quando sono perfettamente asciutte.
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