Alcune piante da interno non sono solo decorative: aiutano a migliorare la qualità dell'aria, aumentano l'umidità e rendono il salotto più confortevole durante l'estate. Scoprite le tre specie consigliate dagli esperti e come posizionarle per ottenere il massimo beneficio.

Nel 1989 la NASA ha chiuso alcune piante tropicali in camere sigillate e ha misurato fino all'87% in meno di inquinanti volatili in 24 ore. Da allora i botanici parlano di veri filtri verdi per l’aria di casa.

Oggi la Royal Horticultural Society conferma che alcune specie tropicali, se usate bene, migliorano microclima, umidità e comfort. Tradotto: in un salotto di 30 mq possono farvi percepire 2-3 gradi in meno e un’aria molto meno “pesante”, con una manutenzione minima.

Perché i botanici parlano di “aria condizionata naturale”

Il NASA Clean Air Study, guidato dal botanico Bill Wolverton, ha dimostrato che piante da interno come Spathiphyllum e palme possono ridurre composti organici volatili (VOC) come benzene e formaldeide in ambienti chiusi. Sono gli stessi composti che arrivano da vernici, mobili nuovi, colle, detergenti, fumo di sigaretta, stampanti.

Gli esperimenti erano in camere sigillate, quindi in casa l’effetto è più moderato. Diverse analisi successive spiegano che, con una normale aerazione, servirebbero molte piante per eguagliare il ricambio d’aria di una finestra aperta. Ma la regola divulgata da vari botanici resta utile: circa una pianta ogni 9 mq. In un salotto di 30 mq, tre esemplari ben scelti fanno la differenza sulla percezione di freschezza.

Come funziona davvero il raffrescamento verde in salotto

Il trucco si chiama evapotraspirazione. Le piante assorbono acqua dalle radici e la rilasciano come vapore attraverso piccolissimi pori sulle foglie, gli stomi. Per trasformare l’acqua liquida in vapore serve energia, che viene “rubata” al calore dell’aria. Risultato: microclima più fresco e umidità più piacevole.

Secondo i botanici, oltre il 90% dell’acqua che date a una pianta torna nell’ambiente come vapore. In condizioni ottimali, una combinazione di piante tropicali a foglia larga in 30 mq può abbassare la temperatura percepita di circa 2-3 °C. Un singolo esemplare di palma Areca alto 1,8 metri può arrivare a traspirare fino a un litro d’acqua al giorno, come un buon umidificatore elettrico, ma silenzioso e decorativo.

Le 3 piante da interno che vi cambiano il salotto (quasi) da sole

Ficus elastica (pianta della gomma)

Foglie grandi, lucide, coriacee: una superficie perfetta per evapotraspirare e catturare parte dei VOC sospesi. Ama la luce abbondante ma non il sole diretto a mezzogiorno. L’ideale è vicino alla finestra, dietro il divano o accanto a una libreria.

Routine d’acqua: circa 250 ml ogni 7 giorni per un vaso medio, regolando in base alla stagione. Prima di innaffiare, infilate un dito nel terriccio: i primi 3 cm devono essere asciutti. Così evitate ristagni e marciume radicale.

Spathiphyllum (giglio della pace) È la classica pianta che i botanici citano quando si parla di piante da interno che purificano l’aria. Oltre ai VOC, aiuta ad assorbire spore di muffa, utili soprattutto in salotti umidi o poco arieggiati.Posizionatelo a circa 1,5 metri dalla finestra, in luce indiretta. Se le foglie iniziano a piegarsi verso il basso, sta chiedendo acqua. I fiori bianchi, elegantissimi, fanno il resto in termini di estetica da rivista. Palma Areca (Chrysalidocarpus o Dypsis lutescens) È la diva discreta dei salotti luminosi. Cresce a cespuglio, con foglie leggere che muovono visivamente lo spazio e, nel frattempo, lavorano come un umidificatore naturale. Un esemplare adulto può traspirare fino a un litro d’acqua in 24 ore, migliorando molto la sensazione di aria secca tipica delle case con riscaldamento o condizionatore.Mettetela in un angolo luminoso, lontano da termosifoni e getti diretti di aria fredda. Il terriccio deve restare leggermente umido ma mai fradicio.Routine senza sforzo: cosa fare (e cosa evitare)Per mantenere queste tre piante in forma non serve un’agenda da giardinieri. Bastano cinque minuti alla settimana. Scegliete un giorno fisso, ad esempio la domenica sera. Controllate con il dito i primi 3 cm di terriccio: se sono asciutti, innaffiate lentamente, senza lasciare acqua nel sottovaso.Una volta al mese passate un panno umido sulle foglie di Ficus elastica e palma Areca: la polvere blocca parte della loro capacità di “respirare” e filtrare l’aria. Se compaiono piccoli moscerini neri (sciaridi), significa che state esagerando con l’acqua. Lasciate asciugare bene il substrato e, se serve, cambiate lo strato superficiale di terriccio.Importante anche la sicurezza domestica: Spathiphyllum e Ficus elastica possono risultare irritanti se ingeriti da bambini piccoli o animali. In questi casi meglio posizionarli su consolle, mensole alte o dentro angoli non raggiungibili, lasciando la palma Areca nei punti più accessibili.Con tre vasi ben piazzati e una cura davvero minima, il salotto smette di essere solo “la stanza del divano” e diventa un’oasi più fresca, umida al punto giusto e un po’ più respirabile, con il sigillo approvato dai botanici.