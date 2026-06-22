Le ondate di caldo rendono il salotto un forno e il condizionatore un salasso in bolletta. Alcune piante da interno, usate nel modo giusto, possono cambiare l’aria di casa.

Trenta gradi fuori, tende abbassate, ventilatore alla massima potenza e la sensazione che l’aria in casa sia comunque ferma. Prima di rassegnarvi a vivere incollate al condizionatore, c’è un alleato verde che gioca a vostro favore: le piante da interno.

Secondo diversi studi citati dall’agenzia spaziale NASA, le grandi coperture vegetali riescono ad abbassare la temperatura dell’aria circostante attraverso fotosintesi e traspirazione. Tradotto in versione domestica: alcune piante d’appartamento, se scelte e posizionate bene, possono rendere le stanze meno afose e più vivibili in piena estate.

Perché le piante possono davvero rinfrescare una stanza

Le piante assorbono acqua dal terriccio con le radici e la rilasciano sotto forma di vapore attraverso minuscoli pori sulle foglie, gli stomi. Questo processo si chiama traspirazione e, come il sudore sulla pelle, sottrae calore all’ambiente mentre l’acqua evapora.

In casa il risultato non è un crollo di cinque gradi sul termometro, ma un’aria meno secca e meno pesante, soprattutto nei locali esposti al sole. Un gruppo di piante con molta superficie fogliare può creare un piccolo “effetto bosco”: più ombra, più umidità, caldo leggermente attenuato.

Come usare le piante per creare un microclima più fresco

Per sentire davvero la differenza non basta un vasetto isolato sul davanzale. Gli esperti di botanica consigliano di raggruppare tre-cinque piante vicino alla stessa finestra luminosa, in modo che creino un piccolo ecosistema: aria leggermente più umida, luce filtrata, meno riverbero sulle superfici.

Luce sì, ma non sole a picco nelle ore centrali, che cuoce foglie e terriccio. Il terreno deve restare appena umido: in estate per palme, ficus e felci possono servire due-tre annaffiature a settimana, sempre evitando ristagni nel sottovaso che bloccano la traspirazione e fanno marcire le radici.

Se vivete in zone già molto umide, meglio non trasformare il soggiorno in una giungla. Poche piante grandi, ben distanziate e una buona aerazione saranno più efficaci di dieci vasi ammassati.

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Le migliori piante da interno anti-caldo

La palma Areca è un umidificatore naturale travestito da arredo tropicale. Ha fronde sottili ma fittissime, rilascia molta umidità ed è perfetta in soggiorno luminoso. Tenete il terreno sempre leggermente umido e nebulizzate le foglie una volta a settimana.

La felce di Boston adora l’umidità e, proprio per questo, la restituisce in abbondanza all’aria. Funziona benissimo in bagno o in cucina, appesa o su un ripiano alto. Chiede luce indiretta, vaporizzazioni frequenti e annaffiature regolari, quasi a giorni alterni d’estate.

Ficus benjamina, il classico “albero da salotto”, ha una chioma fitta che crea ombra e un buon tasso di traspirazione. Posizionatelo vicino a una finestra filtrata da tende chiare e bagnate il vaso quando i primi centimetri di terriccio iniziano ad asciugare.

Il Ficus elastica ha foglie enormi e lucide: tanta superficie equivale a più vapore rilasciato. Ama la luce diffusa e non sopporta gli sbalzi di temperatura. Innaffiate una-due volte a settimana, lasciando drenare bene l’acqua in eccesso dal sottovaso.

L’Aloe vera lavora più lentamente, ma con costanza: le foglie carnose accumulano acqua e la cedono piano all’ambiente. Sta bene su un davanzale luminoso, con sole filtrato, e vuole pochissima acqua, circa ogni dieci giorni, in un terriccio molto drenante.

La Sansevieria, detta lingua di suocera, è la pianta per chi dimentica di annaffiare. Le foglie rigide contengono molta acqua e rilasciano umidità in modo graduale. Resiste sia alla mezz’ombra sia al sole filtrato e basta bagnarla ogni dieci-quattordici giorni.

Lo spatifillo (Spathiphyllum) unisce foglie lucide, fiori eleganti e una buona capacità di depurare e umidificare l’aria, come ricordano anche studi citati dalla NASA sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Ama la mezz’ombra e un terriccio sempre appena umido, mai fradicio.