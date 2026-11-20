Lunedì 23 novembre il robot da cucina più chiacchierato dei discount torna sugli scaffali Lidl: Monsieur Cuisine Smart arriva a 399 euro, giusto in tempo per i pranzi di Natale.

Il 23 novembre 2026, in piena settimana di offerte, nei punti vendita Lidl italiani torna il Monsieur Cuisine Smart di Silvercrest. Un robot da cucina multifunzione che, a ogni apparizione, scatena file alla porta e screenshot compulsivi del volantino nel gruppo WhatsApp di famiglia.

Il motivo è semplice: promette gran parte di quello che fa un robot da cucina di fascia alta, ma a circa un terzo del prezzo. Con l’arrivo fissato a pochi giorni dal Black Friday e a un mese dal Natale, è pensato chiaramente come alleato per regali, pranzi infiniti e cene dell’ultimo minuto.





Monsieur Cuisine Smart da Lidl: data, prezzo e clima Black Days

Segnate la data: lunedì 23 novembre, durante i Black Days Lidl, il Monsieur Cuisine Smart sarà in vendita a 399 euro. Parliamo di un’offerta valida nei negozi fisici, con disponibilità che può variare da punto vendita a punto vendita.

Fuori dalle campagne Lidl, lo stesso modello può superare i 500 euro sui canali tradizionali, quindi lo sconto non è "cosmetico".

Per chi guarda già oltre, il calendario di Natale prevede anche il fratellino minore: il Monsieur Cuisine Compact, atteso a metà dicembre intorno ai 199 euro. Più piccolo, meno potente, pensato per single e coppie o per chi ha cucine mignon.





Cosa fa davvero il robot da cucina più atteso

Il cuore del fascino di Monsieur Cuisine Smart sta nei programmi automatici. Sono 16 in tutto: impastare, cuocere a vapore, rosolare, fermentare, bollire uova, cuocere il riso, smoothie, funzione bollitore, slow cook e Sous-vide per la cottura sottovuoto. In pratica, dallo yogurt casalingo al brasato della domenica, copre quasi ogni esigenza.

Per le feste significa semplificare molte preparazioni “da stress”: impasti per pan brioche, focacce e basi per panettone farcito, creme per farcire pandoro, vellutate per le cene leggere del post-Natale, risotti per il cenone di Capodanno. Voi vi occupate dell’idea, lui dei tempi e delle temperature.

A proposito di tecnica: il Monsieur Cuisine Smart lavora con 10 livelli di velocità più funzione turbo, un range di temperatura da 37 a 130 gradi, 1.050 watt dedicati alla cottura e 1.000 watt al mescolamento. Tradotto, riesce a montare una maionese senza strapazzarla, ma anche a rosolare un soffritto come si deve, senza che il sugo si attacchi.

La caraffa in acciaio inox da 4,5 litri (3 litri utili consigliati) è pensata per famiglie medie e pranzi con ospiti. In confezione si trovano cestello di cottura, frusta a farfalla, accessorio per cottura a vapore su due livelli con coperchio, inserto lame, spatola e coperchio con misurino. Il manico anteriore rende più facile sollevare il boccale quando è pieno, dettaglio che si apprezza solo dopo il primo ragù da tre chili.

Poi c’è la parte davvero “smart”. Uno schermo touch a colori da 8 pollici, collegamento Wi-Fi, controllo vocale tramite Google Assistant e oltre 600 ricette preinstallate con istruzioni passo passo, alcune anche videoguidate. Dall’app Monsieur Cuisine potete seguire la cottura, pianificare il menù settimanale e trasformare gli ingredienti in una lista della spesa ordinata per reparto.

Per chi ama smanettare esiste anche una community molto attiva che sperimenta nuove ricette e integrazioni con la casa smart. Ma se non vi interessa l’anima geek, potete ignorarla serenamente e usare solo le ricette guidate ufficiali.





Per chi ha senso comprarlo il 23 novembre (e come muoversi)

L’offerta di Lidl ha senso soprattutto per chi cucina spesso, ma non sempre ha tempo e pazienza. Famiglie che si dividono tra lavoro, scuola, attività dei figli e parenti che si autoinvitano, trovano nel Monsieur Cuisine Smart un aiuto concreto per gestire impasti, creme, sughi e vellutate senza presidiare i fornelli ogni minuto.

È adatto anche a chi parte da zero in cucina: le ricette guidate indicano quantità, ordine degli ingredienti, temperatura e tempi. In pratica, un corso accelerato che vi porta dal “so fare solo la pasta in bianco” a “organizzo un pranzo di Natale completo” con un margine di errore più basso.

Ha meno senso per chi possiede già un Bimby recente o un altro termorobot top di gamma, a meno che non cerchi un secondo apparecchio per la casa in montagna o per i genitori. I modelli premium restano imbattibili per ecosistema e assistenza, ma qui il punto è il rapporto qualità/prezzo: un dispositivo che costa circa un terzo e offre comunque funzioni avanzate e connettività.

Capitolo pratico 23 novembre. Primo passo: controllare il volantino del proprio punto vendita e, se possibile, la sezione dedicata a Monsieur Cuisine sul sito di Lidl Italia per confermare prezzo e date. Secondo: informarsi in anticipo in negozio su eventuali limiti di pezzi per cliente, perché le scorte tendono a sparire in poche ore.

Conviene arrivare la mattina, soprattutto nei punti vendita più centrali. Una volta conquistata la scatola, verificate che siano presenti tutti gli accessori elencati e conservate gelosamente lo scontrino: nelle precedenti edizioni la garanzia arrivava fino a tre anni, ma è sempre bene controllare cosa è indicato sul documento di acquisto di quest’anno.

Se nella vostra wishlist di Natale c’è un aiuto concreto per gestire impasti, secondi lunghi e dessert delle feste, il 23 novembre potrebbe essere la data da cerchiare in rosso sull’agenda. Non risolve ogni problema in cucina, ma può togliere parecchio lavoro dalle mani, lasciando più tempo per godersi il brindisi.